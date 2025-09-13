Los demócratas condenan la violencia política tras el disparo a Kirk, aliado de Trump

Washington, (EFE).- Destacados miembros del Partido Demócrata condenaron la violencia política tras conocer el ataque contra el comentarista y activista conservador Charlie Kirk, gran aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recibió un disparo en un evento universitario.

“Permítanme ser clara: La violencia política no tiene lugar en América. Condeno este acto, y todos debemos trabajar juntos para asegurar que esto no conduzca a más violencia”, escribió en X la exvicepresidenta Kamala Harris.

“El horrendo tiroteo de hoy en la Universidad Utah Valley es reprobable. La violencia política no tiene absolutamente ningún lugar en nuestra nación”, escribió la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, quien también pidió una oración por la víctima.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newson, tildó el ataque de “repugnante, vil y reprobable”: “En EE.UU., debemos rechazar la violencia política en TODAS sus formas”.

También se pronunciaron en estos términos el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries; el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, el senador Bernie Sanders y el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mammdani, entre otros.

Kirk recibió un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento en la Universidad Utah Valley. El comentarista fue trasladado a un hospital y se encuentra en estado crítico.

Trump pidió una oración por su aliado tras conocer la noticia del ataque: “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”, escribió en la plataforma Truth Social.