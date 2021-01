Los demócratas enviarán el lunes al Senado cargo para “impeachment ” a Trump

Washington, (EFE News).- El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció este viernes que la presidenta de la Cámara de Representantes, la también demócrata Nancy Pelosi, enviará el lunes al Senado el artículo de enjuiciamiento político al expresidente Donald Trump por su responsabilidad en el asalto al Capitolio.

Eso significa que el segundo juicio político a Trump (“impeachment trial”, en inglés) podría empezar el próximo martes, al día siguiente de la entrega del cargo contra el expresidente, a no ser que los demócratas y republicanos en el Senado lleguen a un acuerdo para cambiar ese calendario.

“Habrá un juicio en el Senado de Estados Unidos y votaremos sobre si condenar al expresidente. He hablado con la presidenta Pelosi y me ha informado de que el artículo se entregará el lunes al Senado”, dijo Schumer en un discurso en el pleno de la Cámara Baja.

Trump, el primer presidente en la historia de EE.UU. en ser sometido a dos “impeachments”, enfrenta esta ocasión el cargo de “incitar a la insurrección” por el asalto violento al Capitolio del pasado 6 de enero de una turba de sus seguidores, que dejó cinco muertos, entre ellos un policía.

Aunque el juicio no podrá resultar ya en la destitución de Trump, que abandonó la Casa Blanca el miércoles, los demócratas confían en que el proceso resulte en la inhabilitación del expresidente para ocupar futuros cargos políticos.

Según las reglas del Senado, cualquier juicio político debe empezar a las 13:00 horas (18:00 GMT) del día siguiente del momento en el que la Cámara Baja envíe a la Alta el cargo en cuestión, conocido como artículo del “impeachment”.

Sin embargo, el Senado tiene cierta flexibilidad para amoldar el calendario, y Schumer afirmó este viernes que está negociando sobre el tema con el líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, quien propuso el jueves retrasar el juicio político hasta febrero.

“He estado hablando con el líder republicano sobre el calendario y duración del juicio”, apuntó Schumer, sin dar más detalles.

McConnell argumentó este jueves que Trump necesitaba tiempo para preparar su defensa, por lo que propuso que una vez que se iniciara el juicio político en el Senado, se diera una semana al expresidente para presentar su “respuesta” al cargo en su contra, y otra semana más para presentar sus documentos preparatorios del proceso.

La propuesta de McConnell implicaría que la parte sustancial del juicio no empezaría hasta mediados de febrero, pero son los demócratas quienes tienen más poder de decidir sobre el formato del proceso, dado que cuentan con la mayoría en el Senado, y todavía no se han pronunciado sobre ese tema.

“No podemos organizar un proceso insuficiente en el Senado que niegue al expresidente Trump su debido proceso o que dañe al Senado o a la propia Presidencia”, afirmó McConnell este viernes.

McConnell confía en convencer a los demócratas de acceder a su propuesta con el argumento de que dar más tiempo a Trump para prepararse también dejará más tiempo libre al Senado para confirmar a los nominados para el gabinete del nuevo presidente, Joe Biden.

