Los Denver Broncos despiden al quarterback Russell Wilson

Redacción Deportes, (EFE).- Los Denver Broncos, de la NFL de fútbol americano, informaron que el experimentado quarterback Russell Wilson no continuará en el equipo para la temporada 2024.

“Hablamos con Russell Wilson para informarle sobre su liberación después del inicio del año de la liga. En nombre de los Broncos, agradecemos a Russell por su dedicación a nuestro equipo y comunidad, mientras le deseamos lo mejor a medida que continúa su carrera”, explicaron en declaración conjunta el propietario de los Broncos, George Paton, y el entrenador en jefe, Sean Payton.

Con el movimiento, Denver se ahorrará 39 millones de dólares en el tope salarial que la NFL anunció la semana pasada será de 255,4 millones de dólares para cada equipo en la temporada 2024.

Wilson, de 35 años y que llevó a ganar el Super Bowl XLVIII a los Seattle Seahawks, equipo en el que jugó entre 2012 y 2021, llegó a los Denver Broncos para la campaña 2022 a cambio de 245 millones de dólares en un contrato de cinco años.

Tras dos campañas en Denver, los números del quarterback nacido en Cincinnati, Ohio, decepcionaron. En la temporada 2022, Wilson pasó para 3.524 yardas, sumó 16 anotaciones y sufrió 11 intercepciones; no logró ayudar a clasificar a Broncos a ‘playoffs’.

Denver acabó el año en el fondo de la división Oeste de la Conferencia Americana con cinco ganados y 12 perdidos.

La campaña anterior las cosas no mejoraron. El mariscal de campo acumuló 3.070 yardas, 26 anotaciones y ocho intercepciones, números que a pesar de ser mejores que los de 2022 también fueron insuficientes para liderar el equipo hacia la postemporada.

Los Broncos acabaron 2023 con ocho ganados y nueve perdidos, en el tercer lugar de su división, registro que incluso le costó perder la titularidad ante Jarrett Stidham, decisión de Sean Payton que ya presagiaba el fin de la aventura del pasador en Denver.

“A medida que avanzamos, nos concentramos en construir el equipo más fuerte posible para la temporada 2024 y más allá. Estamos emocionados de mejorar esta temporada baja y tendremos la flexibilidad para mejorar a través del Draft y la agencia libre”, concluyó el comunicado del dueño y ‘coach’.

De su lado, Russell Wilson agradeció la oportunidad de defender a los Broncos por dos temporadas y se dijo emocionado por su futuro en otro equipo.

“Broncos. ¡Gracias! Esta ciudad siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. A mis compañeros, gracias por ir a la batalla juntos y por estar ahí en todo momento. Los tiempos difíciles no duran, pero la gente dura sí. Estoy emocionado por lo que sigue”, se despidió Wilson a través de sus redes sociales.