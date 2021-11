Los Giants sacan a Jason Garrett del cargo de coordinador ofensivo

Houston (EE.UU.), (EFE).- El pobre rendimiento ofrecido por la ofensiva de los New York Giants, que la pasada noche perdieron 30-10 ante los Tampa Bay Buccaneers, acabó con la continuidad del coordinador de su ataque Jason Garrett, que fue relegado de su cargo, de acuerdo a la información ofrecida por el equipo.

La salida de Garrett era algo que se esperaba debido a los pobres resultados deportivos conseguidos por el equipo que tiene marca perdedora de 3-7 y después que el entrenador en jefe de los Giants, Joe Judge, tras la derrota sufrida ante los Buccaneers, admitió que el ataque no había estado bien.

En ausencia de Garrett, Freddie Kitchens, que actualmente se desempeña como asistente ofensivo senior en Nueva York, asumirá las responsabilidades de llamada de jugadas de los Giants.

Kitchens fue coordinador ofensivo interino de los Cleveland Browns antes de recibir el cargo a tiempo completo. Luego pasó a convertirse en entrenador en jefe de los Browns.

No tuvo buenos resultados y salió del equipo de Cleveland para unirse a los Giants como entrenador de las alas cerradas en 2020, el mismo año en que Garrett se reincorporó a la organización como parte del personal entrante de Judge.

A pesar de su salida de los Giants, Garrett, que dirigió a los Dallas Cowboys antes que llegase su actual entrenador en jefe Mike McCarthy, se encuentra entre los profesionales que podría volver a dirigir en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) cuando de comienzo la temporada del 2022.

Uno de los equipos que podrían estar interesados en sus servicios podrían ser Las Vegas Raiders, pero tampoco se descarta que pudiese llegar a la competición del fútbol americano universitario.