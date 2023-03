Los goleadores Lozano, Giménez, Raúl y Martín, en la primera lista de Cocca

México, (EFE).- Los goleadores Hirving Lozano, Santiago Giménez, Henry Martín y Raúl Jiménez fueron convocados en la primera lista del argentino Diego Cocca como seleccionador de México.

El antiguo entrenador del Atlas convocó a 34 futbolistas para los últimos dos partidos de México en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf, cuando este 23 de marzo visite a Surinam y el 26 a Jamaica.

“Es una lista de 34 para no desgastar tanto a los jugadores, además de que yo quiero conocer a los jugadores, quiero convencerlos; no es definitiva, porque hay otros elementos que estamos observando para ver si en el futuro los podemos convocar”, afirmó Cocca en la rueda de prensa en la que reveló a los convocados.

Lozano, del Napoli italiano, Santiago Giménez del Feyenoord neerlandés, y Raúl Jiménez, del Wolverhampton inglés, son los artilleros europeos que sobresalen en la lista que complementa el goleador de la liga mexicana Henry Martín, de las Águilas del América.

Cocca, de 51 años, debutará en el banquillo del Tri el próximo 23 de marzo como visitante ante Surinam, compromiso de la Liga de Naciones de la Concacaf, certamen gracias al cual también tendrá su presentación ante la afición mexicana en el Estadio Azteca el día 26 del mismo mes cuando se enfrente con Jamaica.

Diego Cocca, quien ha sido campeón como entrenador con Racing Club de su país en 2014 y bicampeón con el Atlas de la liga mexicana en 2021 y 2022, fue presentado como seleccionador de México el pasado 10 de febrero.

El timonel sustituyó a su compatriota Gerardo Martino, que en el Mundial de Catar no logró clasificar al equipo a los octavos de final, algo que México había conseguido de manera consecutiva desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018.

Estos son los convocados de México:

Porteros: Guillermo Ochoa (Salernitana-ITA), Carlos Acevedo (Santos) y Antonio Rodríguez (Tijuana).

Defensas: Israel Reyes (América), Néstor Araujo (América), Héctor Moreno (Monterrey), Jesús Gallardo (Monterrey), Gilberto Sepúlveda (Guadalajara), Kevin Álvarez (Pachuca), Jesús Ángulo (Tigres), Julián Araujo (Barcelona-ESP), Jorge Sánchez (Ajax-NED), César Montes (Espanyol-ESP), Johan Vázquez (Cremonese-ITA) y Gerardo Arteaga (Genk-BEL).

Centrocampistas: Luis Romo (Monterrey), Arturo González (Monterrey), Roberto Alvarado (Guadalajara), Fernando Beltrán (Guadalajara), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Uriel Antuna (Cruz Azul), Marcel Ruiz (Toluca), Érik Sanchez (Pachuca), Luis Chávez (Pachuca), Diego Lainez (Tigres), Sebastian Córdova (Tigres), Edson Álvarez (Ajax-NED) y Érik Gutiérrez (PSV Eindhoven-NED)

Delanteros: Hirving Lozano (Napoli-ITA), Orbelín Pineda (AEK-GRC), Henry Martín (América), Roberto de la Rosa (Pachuca), Raúl Jiménez (Wolverhampton-GBR), Santiago Giménez (Feyenoord-NED).E