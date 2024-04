Los Grizzlies ultiman los detalles de la noche homenaje de Marc Gasol en Memphis

Memphis (EE.UU.), (EFE).- Los Memphis Grizzlies retirarán mañana el dorsal número 33 de Marc Gasol en el FedEx Forum en una ceremonia organizada un año después de que Los Angeles Lakers colgasen el 16 de su hermano Pau.

La ceremonia ocurrirá al terminar el partido de temporada regular que a las 19.00 (00.00 del domingo GMT) enfrentará a los Grizzlies con los Philadelphia 76ers de Nick Nurse, el que fuera entrenador de Marc Gasol el año que ganó el anillo con los Toronto Raptors.

El 33 de Marc Gasol lucirá arriba del todo del FedEx Forum al lado del 50 de su amigo y excompañero Zach Randolph ‘Z-Bo’, al que la franquicia de Tennessee ya le retiró el dorsal en 2021.

Con Randolph, Tony Allen y Mike Conley -a los que Memphis también tiene previsto retirar sus dorsales en el futuro-, Gasol formó el conocido como ‘Core 4’ de los Grizzlies, la columna vertebral de un equipo célebre por su dureza defensiva.

Ese estilo de juego, conocido como el ‘grit and grind’ (algo así como ‘apretar los dientes y triturar’), se convirtió en el lema e identidad de un equipo que todavía estaba buscando arraigar en una ciudad a la que había aterrizado en 2001.

Tanto Randolph como Allen acudirán como invitados especiales al homenaje a Marc, como también lo hará Pau Gasol.

Marc Gasol jugó once temporadas en los Grizzlies, de 2008 a 2019, siendo el líder de ese ‘grit and grind’ rudo y físico con el que los de Memphis llegaron a los ‘playoff’ durante siete campañas seguidas.

La mejor de esas temporadas fue la 2012-2013, cuando disputaron la final de la Conferencia Oeste después de un balance récord de 56-26 durante la campaña regular y de recibir de media solo 89,3 puntos por partido.

Fue en esa temporada que Marc Gasol recibió el premio individual al mejor defensor del año en la NBA, el primer europeo con esta distinción.

Dos años más tarde, en la 2014-2015, fue seleccionado en el mejor quinteto de la NBA, el único jugador de la historia de los Grizzlies en lograrlo.

El pívot es el jugador con más minutos jugados en la historia de la franquicia (25.917), partidos disputados como titular (762), tiros de campo anotados (4.341), tiros libres metidos (2.701), rebotes (5.952) y tapones (1.135).

Además, es el segundo con más puntos anotados (11.684), asistencias (2.639) y dobles-dobles (194).

Marc Gasol también fue seleccionado tres veces para el All-Star de la NBA (2012, 2015 y 2017). El de 2015 protagonizó el célebre salto inicial con Pau en el Madison Square Garden, la única vez en la que dos hermanos han sido titulares en un All-Star.

La franquicia de Memphis anunció que retiraba el 33 el pasado 1 de febrero, el día después de que Marc anunciase también que dejaba el baloncesto profesional.

Debido al retiro de su dorsal este sábado, los Grizzlies han editado un disco de vinilo en honor al pívot que repartirá entre los aficionados que acudan a la ceremonia, en la que están previstas actuaciones de músicos de Memphis.

Además, la franquicia estrenó hace unos días el documental ‘Marc Gasol: Memphis Made’ (‘Marc Gasol: Hecho en Memphis’), que está disponible en Youtube.