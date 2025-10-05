33.2 C
Estados UnidosInternacionales

Los habitantes del Ártico canadiense consideran a Trump como su mayor amenaza

By El Periódico USA
Imagen de archivo. EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL

Toronto (Canadá), (EFE).- Los habitantes del Ártico canadiense consideran a Estados Unidos y a su presidente, Donald Trump, como su mayor amenaza, más que Rusia o China, según los resultados de una encuesta publicada.

El sondeo, realizado por el Observatorio de la Política y la Seguridad del Ártico (OPSA), un centro de investigación canadiense, revela que un 37 % de los encuestados ve a EE.UU. como “la más grave amenaza” al Ártico canadiense, frente a un 35 % que identifica a Rusia y un 17 % a China.

La encuesta fue realizada en mayo de este año con entrevistas a 609 personas que residen en los tres territorios más septentrionales del país (Nunavut, Territorios del Noroeste y Yukon) y tiene un margen de error de 3,97 %.

Desde que llegó a la Casa Blanca en enero de este año, Trump ha amenazado a Canadá con la anexión, incluso utilizando “la fuerza económica” de Estados Unidos y ha expresado también su intención de absorber otro territorio ártico: Groenlandia, una región autónoma de Dinamarca.

Tanto el actual primer ministro canadiense, Mark Carney, como su antecesor, Justin Trudeau (2015-2025), han repudiado las amenazas de Trump de convertir a Canadá en el “estado número 51” de Estados Unidos y han prometido defender su soberanía.

El director de OPSA, Mathieu Landriault, declaró a la televisión canadiense Global News que “ver a Estados Unidos como la amenaza número uno es bastante alarmante y sorprendente”.

Landriault añadió que el temor a EE.UU. es especialmente considerable entre los habitantes de Yukon, un territorio que bordea con Alaska.

