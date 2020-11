Los hispanos convirtieron a Georgia en estado decisivo en estas elecciones

Atlanta (GA), (EFE News).- El cambio demográfico que ha experimentado Georgia en los últimos años, impulsado por los hispanos, ha convertido a este estado, un tradicional bastión republicano, en uno competitivo que podría definir estas elecciones presidenciales, de acuerdo con expertos y líderes de organizaciones latinas.

“Sin los latinos esto no habría ocurrido”, declaró a Efe Jerry González, director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO), que estima que en estos comicios se “romperá un récord” de participación de esta comunidad, que supera el millón de habitantes.

De acuerdo con GALEO, más de 250.000 latinos estaban registrados para votar en las elecciones del 3 noviembre.

“Debemos estar orgullosos del poder del voto latino en Georgia. Y no solo estamos haciendo diferencia en las presidenciales, también en elecciones locales. El voto latino decidió las elecciones a alguacil en los condados de Gwinnett y Cobb, y sacó a los alguaciles que cooperaban con Inmigración”, dijo González.

Para el director ejecutivo de GALEO, los hispanos de este estado también podrían decidir el control del Senado federal ante una posible “doble segunda ronda” en las elecciones para elegir a los dos senadores por Georgia, si los candidatos que lideran el conteo no alcanzan más del 50 % de los votos.

Un sondeo de la organización nacional Latino Decisions reveló que la mayoría de los hispanos de Georgia apoyaron por un margen de más de 40 puntos al candidato demócrata a la Presidencia, Joe Biden. De acuerdo con la encuesta, Biden recibió el apoyo de 69 % de los latinos, mientras que el presidente Donald Trump obtuvo el respaldo de un 28 %.

“Se puede decir que esta diferencia en esta elección la hizo una coalición de votantes hispanos y afroamericanos”, dijo a Efe Albert Morales, director político de Latino Decisions, organización que había anticipado la importancia de Georgia en estos comicios debido a los cambios demográficos que ha experimentado el estado, que lo han convertido en uno más diverso y joven.

La última vez que un candidato demócrata a la Presidencia ganó este estado fue en 1992, cuando Bill Clinton venció a George H. W. Bush. Anteriormente, el demócrata Jimmy Carter, exgobernador del estado, superó a Ronald Reagan en los comicios de 1976 y 1980.

“Un 48 % de los votantes hispanos que se dieron cita para votar temprano no habían participado en 2018 y es que este año en Georgia, la comunidad se puso de pie y dijo ‘Estamos aquí’, declaró a Efe Gigi Pedraza, directora ejecutiva de la organización Latino Community Fund.

“Nosotros celebramos el compromiso, la valentía y el entusiasmo de los ciudadanos que votaron, pero igualmente celebramos a aquellos cientos de indocumentados o con DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) que se ofrecieron de voluntarios para traducir, llamar y tocar puertas y asegurarse que nuestra comunidad tenga la información que necesita para ejercer su derecho”, agregó.

Este jueves, el encargado de la implementación del sistema de votación en Georgia, Gabriel Sterling, dijo esperar que el escrutinio de votos en el estado termine este mismo jueves, aunque no garantizó que eso vaya a ocurrir.

“La rapidez está genial, pero la precisión es crucial” en un escrutinio electoral, subrayó Sterling, al advertir de que llevará un tiempo “atar” los resultados y que el margen entre los dos candidatos presidenciales será “muy estrecho”.

Con 99 % escrutado, Trump lleva una ventaja de apenas 0,3 % sobre Biden, una diferencia de algo más de 14.700 votos. La ley estatal de Georgia permite solicitar un recuento de los votos si el margen de victoria del candidato ganador es de menos de 0,5 %, algo que parece probable.

Además, en Georgia, un juez desestimó este jueves la demanda que había presentado unas horas antes la campaña de Trump para desafiar el conteo en ese estado clave.

