Los hispanos registran menor incidencia de cáncer que los blancos en EE.UU.

Washington, (EFE News).- Los hispanos registraron una menor incidencia de todos los tipos de cáncer combinados que los blancos no latinos, según un estudio que publica hoy martes la Sociedad Estadounidense del Cáncer (ACS).

Los investigadores calculan que este año en Estados Unidos continental y Hawai habrá unos 176.000 nuevos casos de cáncer y alrededor de 45.600 muertes por esa enfermedad entre los hispanos del país.

“En comparación con los blancos no hispanos, los hombres hispanos y mujeres hispanas tuvieron una incidencia de 25 % a 30 % más baja de todo tipo de cáncer en el periodo de 2014 a 2018, y menores tasas de mortalidad por cáncer en el periodo de 2015 a 2019”, señaló el estudio.

Los tipos de cáncer diagnosticados con más frecuencia entre los hombres hispanos son el de próstata (22 %), colorrectal (11 %) y de pulmón y bronquios (7 %).

Entre las hispanas los cánceres más comunes son de mama (29 %), útero (8 %) y colorrectal (8 %).

La ACS calcula que el cáncer de pulmón y bronquios causará este año la muerte de unos 3.200 varones hispanos, en tanto el de colon y recto causará el deceso de 2.700, el de hígado causará 2.600 muertes y el de próstata otras 2.400.

Entre las mujeres hispanas el cáncer de mama causará 3.100 muertes, el de pulmón y bronquios 2.300, el de colon y recto 2.000 y el de páncreas 1.900 muertes.

“Las probabilidades de desarrollar cáncer son de 37 % entre las latinas y de 36 % entre los latinos, en comparación con el 41 % de los hombres blancos y el 40 % entre las mujeres blancas”, señaló el informe.

Según la ACS el panorama del cáncer entre los latinos en Estados Unidos “se asemeja al de América Latina porque al menos un tercio de esta población ha nacido en otros países”.

Los hombres latinos y las mujeres latinas son menos propensos que los blancos no hispanos a tener un diagnóstico con los cuatro tipos más comunes de cáncer (próstata, mama, pulmón, y colorrectal).

Pero, advirtió el artículo, también tienen un riesgo más alto de cánceres relacionados con infecciones (estómago, hígado y cérvix) y cáncer de la vesícula biliar, todos los cuales ocurren con más frecuencia en América Latina, con excepción del cáncer de hígado.