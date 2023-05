Los hispanos son los más jóvenes de Estados Unidos, con una media de 30 años

Los Ángeles, (EFE).- La población hispana, con una edad promedio de 30 años, es la más joven de Estados Unidos, de acuerdo a un nuevo análisis de los datos del censo de 2020 difundidos este jueves y que refleja que uno de cada cuatro niños son latinos.

El estudio de la oficina del Censo de EEUU revela que la edad promedio de los hispanos es ocho años menor que la edad promedio de los estadounidenses (38,8) y once años menor que la de la población no hispana (41,1).

El promedio de edad de los hispanos aumentó en comparación con el registrado en el censo de 2010, cuando la media era de 27,3 de edad, de acuerdo a este análisis.

En términos generales, entre 2010 y 2020, la edad promedio en EE.UU. aumentó de 37,2 a 38,8 años debido a un aumento en la población mayor, según destacó el Censo en su informe.

La población de Estados Unidos que tiene 65 o más años creció en más de un tercio entre 2010 y 2020. En 2020, había 55,8 millones de personas de 65 años o más, es decir un 38,6 % más que los 40,3 millones de 2010.

En contraste, la población menor de 18 años disminuyó entre 2010 y 2020 al pasar de 74,2 millones a 73,1 millones, respectivamente.

Sin embargo, esta disminución no se observó entre los niños hispanos. Los datos muestran que 1 de cada 4 niños, el 25,7 % (18,8 millones), eran de origen hispano en 2020, frente al 23,1 % (17,1 millones) en 2010.

Maryland, Rhode Island, Nueva Jersey, Connecticut y Florida son los estados que presentaron mayor aumento en puntos porcentuales de niños hispanos en ese periodo de tiempo, subrayó el reporte.

Por contra, en tres de los cinco estados (Connecticut, Nueva Jersey, Rhode Island), el número total de niños disminuyó entre 2010 y 2020.

Nueva Jersey agregó más de 100.000 niños hispanos durante esa década, mientras que Florida experimentó el mayor aumento numérico en todos los estados, agregando más de un cuarto de millón de niños hispanos a su población entre 2010 y 2020.