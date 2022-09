Los hispanos sufren más perjuicios por estafas telefónicas en EEUU

Washington, (EFE).- Los hispanos en Estados Unidos sufren los perjuicios de las estafas telefónicas a una tasa desproporcionadamente más alta que la población en general, según un estudio divulgado hoy por la firma Truecaller.

Los latinos son casi el 19 % de la población de EE.UU. pero, según un sondeo de Truecaller, realizado en colaboración con la encuestadora The Harris Poll, “en los últimos 12 meses 35 % de los hispanos en Estados Unidos reportaron haber perdido dinero debido a estafas telefónicas, en comparación con el 26 % de la población general”.

“Los hispanos que viven en Estados Unidos necesitan más protección contra las llamadas de spam en comparación con la población en general”, indicó Clayton LiaBraaten, asesor estratega de Truecaller.

Los hispanos recurren con mayor frecuencia a las llamadas telefónicas internacionales con familiares que viven en otros países y “son más propensos a confundir el identificador de llamadas cuando intentan descifrar la legitimidad de las llamadas telefónicas entrantes no reconocidas”, indicó la empresa.

De acuerdo con la encuesta, los hispanos tienen 7 % menos probabilidades de ignorar un número de teléfono desconocido en comparación con la población general. Del mismo modo, sólo 59 % de los hispanos dicen que borrarán un mensaje de texto de un número de teléfono desconocido, en comparación con el 62 % general.

La investigación muestra que es más probable que los hispanos interactúen con llamadas y mensajes de texto no identificados, lo que aumenta sus probabilidades de interactuar con estafadores. También tienen 38 % menos probabilidades de registrarse en programas o aplicaciones que los ayudarían a protegerse contra llamadas no deseadas.

De los latinos que perdieron dinero por estafas telefónicas en los últimos 12 meses, las “robocalls” (llamadas automáticas) representaron el 74 % de esas estafas entre los hispanos, en comparación con el 61 % en la población general.

Las “robocalls” más comunes que reciben los hispanos se relacionan con garantías de automóviles (45 %), dinero adeudado por impuestos o multas legales (40 %), ofertas para cambiar servicios de televisión por cable o satélite (33 %).

También reciben con frecuencia llamadas acerca de supuestas irregularidades con sus impuestos (32 %), resultados de loterías y sorteos (32 %), beneficios de Medicare (31 %), avisos de que se les ha suspendido el número del Seguro Social (29 %), o inversiones en criptomonedas (17 %).

“Estos estafadores han evolucionado para convertirse en ingenieros sociales muy sofisticados y continúan encontrando formas innovadoras de atacar a las víctimas”, indicó LiaBraaten.

“Las estafas de inmigración y del Servicio de Rentas Internas son temas de elección cuando se trata de los hispanos en Estados Unidos porque resuenan mucho entre la población”, añadió.

Truecaller es una empresa con sede en Suecia que comercializa una aplicación para la identificación y filtro de las llamadas telefónicas y mensajes de texto no deseados.

La encuesta la realizó la firma The Harris Poll del 22 al 24 de marzo pasados entre 2.065 adultos mayores de 18 años.