Los iconos pop de los años 90 reviven en una colección de ropa en México

Guadalajara (México), (EFE).- La cultura popular y el pop de la década de los años 80 y 90 cobraron vida en los atuendos de la pasarela con la que la plataforma Intermoda, la plataforma de moda en México, clausuró su edición 83 en Guadalajara (oeste de México).

Sailor Moon y algunos de los personajes de la serie del mismo nombre, la virgen de Guadalupe, la robótica japonesa el icono de smiley face se unen en la colección llamada ‘Número 18’ de prendas estilo urbano que celebra la inocencia y la sencillez de imágenes que no pierden vigencia, dijo a EFE el diseñador Jonathan Morales.

“La cultura pop es como que se vuelve a reciclar muchas veces. Y sí, en efecto hay muchas manifestaciones de los 90, incluso de los 80, pero también es algo que le parece muy exótico a las nuevas generaciones que intentan entender y que empiezan a valorar más de estética”, afirmó el creador de la marca No Name.

Con esta colección compuesta de 44 atuendos, la marca celebró su primera década de actividades mostrando prendas que pueden ser usadas por cualquier género y con las que muchos adultos jóvenes se sentirán identificados.

“Nuestro lema es ‘Pop is not dead’, es la satírica a ‘Punk is not dead’ que habla de eso que el pop, la cultura popular siempre está presente, del México kitsch (de mal gusto o exagerado), entonces, tratamos de fusionar eso con este lenguaje que siempre me ha apasionado que es la estética japonesa”, afirmó el diseñador.

Chaquetas, vestidos unisex, bodies con manga en globo, minifaldas asimétricas, pantalones, blazers, blusas y tops con grandes moños, y vestidos estampados con personajes de la época forman parte del guardarropa.

La marca experimentó con distintas técnicas de estampado para mantener la sensación de 2D que caracterizaba a las caricaturas de los 90.

Los atuendos se complementan con calzado y accesorios hechos especialmente para la colección con una paleta que combina lo neutro con colores brillantes, además de pedrería.

Del 15 al 18 de julio, Intermoda llevó a cabo su edición 83 para la temporada Otoño- Invierno en la que reunió a más de 1.150 marcas expositoras y 24.000 compradores, en 49.000 metros cuadrados de piso de exhibición.