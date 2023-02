Los ingresos comerciales, la clave de las acusaciones contra el City

Londres, (EFE).- El Manchester City recibió 373 millones de euros en ingresos comerciales (que incluyen los patrocinios) la temporada pasada. Un 51 % de su facturación proviene de esta vía, que incluye acuerdos con 52 empresas de todo el mundo y que ha crecido un 563 % desde la compra del club por parte de Emiratos Árabes Unidos. La Premier League está alerta: la competición acusa al City de más de un centenar de irregularidades financieras que amenazan su estatus como uno de los clubes más importantes de Inglaterra.

Los ingresos comerciales del City le colocan como el tercer club del mundo que más dinero recibe de esta forma, solo por detrás del Paris Saint Germain (383 millones, un 58 % de sus ingresos) y el Bayern de Múnich (378 millones, un 58 %), según el informe anual de Deloitte. En este mismo escenario, el Real Madrid, en la 2021/2022 (temporada en la que fue campeón de liga y de Champions), recibió 318 millones en ese concepto; el Liverpool, apenas 275 millones, el Chelsea, solo 209.

Para entender la explosión financiera del City, conviene ir hasta la campaña 2008/2009, la primera después de la compra del club por parte del fondo de inversión de Emiratos Árabes Unidos. Esa temporada, la de la llegada de Robinho al equipo, el City tuvo unos ingresos comerciales de 21,1 millones. Desde entonces, estos emolumentos del club inglés han crecido un 563 % hasta el cierre de 2022.

Ese mismo año, el Real Madrid previo a la segunda etapa de Florentino Pérez como presidente del club, presentó en sus cuentas unos ingresos comerciales de 139 millones. Las cifras de crecimiento de un equipo que ha ganado cinco Champions desde entonces ni se acercan a las de un City que recibió un espaldarazo financiero espectacular por parte de empresas como Etihad Airways, propiedad de Emiratos Árabes. La aerolínea comenzó su patrocinio con el City en mayo de 2009 y, además de esponsorizar la camiseta, dio nombre al estadio, el Etihad Stadium.

Según Deloitte, Etihad puso para aquel primer acuerdo, que se extendería durante tres años, unos 30 millones de euros sobre la mesa. El nuevo estatus del equipo, que se esperaba que pasara de mitad de la tabla a pelear por Champions, también permitió que Umbro reemplazase a Le Coq Sportif como proveedor de camisetas. La marca de ropa desembolsó 60 millones a tres años.

Tres años después, Etihad renovó su compromiso, triplicando la apuesta: 10 años de patrocinio. Ahí las cifras se dispararon. El City se fue hasta los 138 millones de euros en ingresos comerciales en la 2011/2012, su primera campaña en Champions y el año en el que se proclamaron campeones de la Premier por primera vez en cuarenta años.

Desde entonces, sus ingresos no han parado de subir, excepto en la temporada 2016/2017, con un retroceso de apenas 8 millones, y en la 2018/2019, con un freno de 4 millones. Ni siquiera la 2020/2021, desastrosa por la covid para la mayoría de equipos, les afectó en demasía. Sus patrocinios aumentaron esa campaña en más de 20 millones.

ESTRECHOS LAZOS CON EMIRATO

En la actualidad, el City posee acuerdos comerciales, ya sea a nivel mundial, regional o local con 52 empresas. De estas 52 compañías, ocho están íntimamente relacionadas con el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos. Estas son Etihad (aerolínea), Experience Abu Dabi (Turismo), E& (telecomunicaciones), Emiratos Palace (hoteles), Aldar (inversión en real state), Masdar (energías renovables), First Abu Dabi Bank (banca) y Healthpoint (hospitales).

Es decir, una parte importante de los ingresos por patrocinios del City proceden de compañías que pertenecen a los mismos dueños que el propio club. Esta práctica se intentó frenar el año pasado, cuando se formalizó la compra del Newcastle por parte del fondo de inversión de Arabia Saudí. De hecho, esta norma se votó con la única negativa del Newcastle y del City, que se abstuvo. Finalmente solo se paralizó la práctica durante algunas semanas y después volvió a la normalidad.

La Premier sigue en cierto modo la línea de la UEFA, que ya acusó en 2020 al City de engordar sus cuentas a través de los patrocinios. Una acusación que terminó en dos años de sanción sin competiciones europeas, pero que tumbó el Tribunal de Arbitraje Superior, dejándolo en una multa de 10 millones de euros.

Esta vez la Premier posee más de una década de pruebas y una investigación de cuatro años a sus espaldas, además de que el City no podrá acudir al TAS, ya que la Premier no reconoce a esta institución.

De ser ciertas las acusaciones, los compañeros de liga del City quieren que las sanciones sean duras, hasta un posible descenso.

Manuel Sánchez Gómez