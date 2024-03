Los Lakers se deshacen y los Warriors se rearman

Nueva York, (EFE).- El ‘play-in’ por el Oeste apunta a una pelea apasionante en la recta final de la temporada regular y los Golden State Warriors se rearmaron con una enorme victoria frente a los Milwaukee Bucks mientras que Los Angeles Lakers, en los que LeBron James dio el susto, cayeron en un duelo directo y clave contra los Sacramento Kings.

LAKERS 120 – KINGS 130

LeBron James se retiró en el último cuarto y se fue cojeando al vestuario, pero posteriormente aclaró que se trataba solo de las molestias en el tobillo izquierdo que lleva arrastrando desde hace tiempo y confió en que no sea nada grave.

El líder de los angelinos consiguió 31 puntos y 13 asistencias. Rui Hachimura le apoyó con 29 puntos pero Anthony Davis no tuvo su día y acabó con 14 puntos y 11 rebotes.

Los Lakers empezaron muy bien (37-28 en el primer periodo), pero se vinieron abajo en el segundo (20-44) y ya no consiguieron recuperarse.

De’Aaron Fox (44 puntos, que iguala su mejor registro en la liga), Domantas Sabonis (su triple-doble número 22 de la campaña con 16 puntos, 20 rebotes y 12 asistencias) y Malik Monk (26 puntos y 8 asistencias desde el banquillo) estuvieron magníficos para unos Kings que son séptimos en el Oeste mientras que los Lakers cayeron al décimo puesto y afrontan un tramo muy duro del calendario con duelos ante los Bucks, los Timberwolves, los Kings de nuevo y los Warriors.

WARRIORS 125 – BUCKS 90

Tras su desastre histórico en Boston (140-88), los Warriors ofrecieron su versión más arrolladora, tanto que solo en la primera mitad (78 puntos) ya estaban a 10 tantos del total que metieron a los Celtics. Además frenaron en seco a unos Bucks con seis triunfos seguidos e invictos desde el All-Star.

Golden State lleva un apabullante balance de 12-3 en sus últimos 15 encuentros, ahora es noveno y esta noche estuvo liderado por Stephen Curry con 29 puntos (10 de 18 en tiros de campo, 6 de 10 en triples) y 8 rebotes.

Jonathan Kuminga logró 20 puntos y también destacó el novato Trayce Jackson-Davis, con 15 puntos, 7 rebotes y 4 tapones y una defensa muy notable sobre Giannis Antetokounmpo.

El ataque de los Warriors funcionó como un reloj suizo: se lucieron desde el perímetro con un formidable 19 de 39 en triples, repartieron 37 asistencias para 51 canastas en total y acabaron con un 55,4 % en tiros de campo dentro de una soberbia actuación coral.

Los Bucks tuvieron como referente a Antetokounmpo, que tras perderse el encuentro anterior logró 23 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias.

BLAZERS 120 – THUNDER 128

Shai Gilgeous-Alexander (37 puntos), Jalen Williams (31 puntos) y Chet Holmgren (21 puntos y 14 rebotes) volvieron a ser un trío letal en unos Thunder que igualaron a los Wolves como líderes del Oeste.

Anfernee Simons (29 puntos) fue el mejor de Portland.

Al margen de lo sucedido en la cancha, Bismack Biyombo, jugador de los Thunder y con pasado en el baloncesto español, se desvaneció en el banquillo de Oklahoma City. El pívot fue atendido de inmediato por los servicios médicos y pudo recuperarse de ese desmayo a la espera de que le hagan más pruebas para confirmar que no se trata de nada serio.

WIZARDS 109 – MAGIC 119

Orlando sigue metiendo miedo en el Este con su quinto triunfo consecutivo y en Washington contó con su dupla estelar al frente: Paolo Banchero (25 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias) y Franz Wagner (28 puntos).

Todo lo contrario se puede decir de los Wizards, un equipo absolutamente desintegrado con 16 derrotas consecutivas (que iguala el récord negativo de la franquicia) y el peor balance de la liga (9-53 por el 9-52 de los Pistons). Jordan Poole (26 puntos) y Kyle Kuzma (25 puntos) fueron los más productivos del conjunto capitalino, que desaprovechó un +21 en el segundo cuarto.

ROCKETS 116 – CLIPPERS 122

Los Clippers se llevaron este duelo de veteranos contra jóvenes con Kawhi Leonard (28 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias), Paul George (21 puntos y 7 rebotes) y James Harden (21 puntos y 7 asistencias) al mando de las operaciones.

Los Rockets se vinieron abajo en los últimos minutos tras ir ganando por 20 puntos en el segundo periodo. Alperen Sengun, que el martes firmó un partidazo de 45 puntos y 16 rebotes contra los Spurs de Victor Wembanyama, volvió a destacar con un triple-doble de 23 puntos, 19 rebotes y 14 asistencias.

SIXERS 109 – GRIZZLIES 115

La fase regular se le está haciendo larguísima a Filadelfia, que sin Joel Embiid ni Tyrese Maxey siguen derritiéndose en el Este y esta vez perdieron ante unos Grizzlies que le dieron la vuelta a un encuentro que perdían por 15 puntos en el tercer periodo.

El español Santi Aldama firmó una actuación muy completa con 17 puntos y 7 asistencias en Memphis, que tuvo como máximo anotador a Jaren Jackson Jr. con 30 puntos y 11 rebotes. Kelly Oubre Jr. fue el referente de los Sixers con 25 puntos.

HAWKS 112 – CAVALIERS 101

El excelente esfuerzo para remontar el martes a los Celtics le pasó factura 24 horas después a los Cavaliers, que cayeron ante unos Hawks que, sin Trae Young, han dado un paso al frente con un 4-2 en sus últimos seis encuentros.

Bogdan Bogdanovic y Saddiq Bey consiguieron 23 puntos cada uno para Atlanta. Jarrett Allen, con 18 puntos y 19 rebotes, fue el faro de unos Cavaliers sin Donovan Mitchell.

JAZZ 117 – BULLS 119

Jordan Clarkson y Collin Sexton tuvieron un triple cada uno en los últimos segundos para haber ganado el encuentro pero ninguno de los dos tiros entró y los Bulls se llevaron el triunfo de Utah.

DeMar DeRozan (29 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) fue el faro de Chicago. John Collins (25 puntos y 13 rebotes) fue el máximo anotador de los Jazz pero dejó una de las imágenes de la noche al encararse en una tangana en el último cuarto con uno de los técnicos asistentes de los Bulls.