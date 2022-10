Los Lakers, sin LeBron, ganan el primer partido de pretemporada de la NBA

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Los Ángeles Lakers, sin LeBron James, ganaron el primer partido de su pretemporada, después de tres derrotas consecutivas, al imponerse a los Golden State Warriors, en una jornada en la que el español Willy Hernangómez logró un doble-doble en la victoria de los New Orleans Pelicans.

Sin James ni Russell Westbrook fue Anthony Davis en liderar a los Lakers con 28 puntos, tres rebotes y tres asistencias en 21 minutos en la pista, en un triunfo por 124-121 sobre los Warriors, vigentes campeones.

También brillaron Kendrick Nunn, con 21 puntos, y Matt Ryan, con 20 puntos y una excelente actuación en triples (6 de 9).

El mexicano Juan Toscano Anderson aportó seis puntos, tres rebotes y dos asistencias.

En los Warriors los mejores fueron Jordan Poole, con 25 puntos, y Steph Curry, con 24 puntos, aunque solo conectó dos triples de ocho.

No jugaron Klay Thompson ni Draymond Green, quien se tomó un tiempo de reflexión tras dar un puñetazo a su compañero Poole en un reciente entrenamiento.

En los demás duelos de pretemporada disputados este domingo, Willy Hernangómez selló un doble-doble de once puntos y once rebotes en la victoria por 111-97 de los Pelicans contra los San Antonio Spurs.

Trey Murphy dominó con 27 puntos, ocho rebotes y tres asistencias, mientras que Zion Williamson anotó ocho puntos y capturó nueve rebotes.

Además, el español Juancho Hernangómez anotó tres puntos, recogió dos rebotes y dio dos asistencias en la derrota de los Toronto Raptors contra los Chicago Bulls (115-98), con 21 puntos de DeMar DeRozan.