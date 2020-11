Los Latin Grammy homenajean a Julio Iglesias, Juan Luis Guerra y Roberto Carlos

Los Ángeles (EE.UU.) / México, (EFE).- Los Latin Grammy rindieron este jueves un triple homenaje a Julio Iglesias, Juan Luis Guerra y Roberto Carlos, tres veteranos que protagonizaron el final de la edición 21 de los premios más importantes de la música latina.

Su música sonó sobre el escenario de Miami (EE.UU.) de la mano de Natalia Jiménez, Juanes, Prince Royce y Leslie Grace, encargados de rendir tributo a las carreras del español, el dominicano y el brasileño, responsables de temas famosos en todo el mundo.

La pandemia del coronavirus llevó a la Academia Latina de la Grabación a cancelar este año de las galas de Persona del Año y los Premios a la Excelencia, por lo que el triple número musical concentró todos los homenajes de esta edición.

Los tres músicos ya fueron premiados como Persona del Año en 2001, para Julio Iglesias; en 2015, para Roberto Carlos y en 2007, para Juan Luis Guerra.

“Revivirán muchos recuerdos con las canciones de estos tres iconos de la música”, dijo la mexicana Yalitza Aparicio al introducir el emocionante momento.

Natalia Jiménez cantó una delicada versión de “Hey.”, la canción que hizo famosos los versos “ya ves que tú nunca me has querido, ya lo ves” de Julio Iglesias.

Juanes, por su parte, interpretó el clásico de Roberto Carlos “El gato que está triste y azul” con unos arreglos más rockeros y su particular voz.

Finalmente, Prince Royce y Leslie Grace llevaron al escenario una romántica actuación con el tema “Burbujas de Amor” de Juan Luis Guerra.

El homenaje a los iconos de tres países diferentes coincidió con la edición más internacional de los Latin Grammy, ya que por la pandemia del coronavirus muchos artistas no pudieron reunirse como en otros años y conectaron con Miami (EE.UU.), sede parcial del evento, desde ciudades de todo el mundo para transmitir sus discursos y actuaciones.

Alejandro Fernández, Christian Nodal y Calibre 50 actuaron desde Guadalajara (México); Fito Páez y Nathy Peluso lo hicieron desde Buenos Aires; José Luis Perales, desde Madrid; Bad Bunny, desde San Juan; y Anitta, desde Río de Janeiro.

