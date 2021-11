Los Latin Grammy retransmitirán la primera alfombra roja tras la pandemia

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Los Latin Grammy se convertirán, el 18 de noviembre, en la primera entrega de premios que contará con una alfombra roja de grandes dimensiones desde que estalló la pandemia del coronavirus en 2020.

La Academia Latina de la Grabación confirmó que, además de regresar a una gala en formato presencial, los invitados desfilarán por una alfombra roja dispuesta en Las Vegas (EE.UU.) y presentada por Sofía Reyes, Borja Voces, Tony Dandrades, Chiquinquirá Delgado, Raúl de Molina y Mane de la Parra.

El evento previo a la ceremonia, que se llamará “Noche de Estrellas” y podrá seguirse por Univisión, contará con las actuaciones del panameño Boza y la chilenoestadounidense Paloma Mami.

Luego, durante la gala actuarán Christina Aguilera, Becky G, Nathy Peluso, Nicki Nicole, C. Tangana, Alejandro Fernández, Maná, Myke Towers, Rubén Blades, Ozuna, Paula Arenas, Nella y Danna Paola y Juanes con Rubén Albarrán y Meme del Real.

El año pasado, los premios más importantes de la música latina organizaron una edición reducida y mayoritariamente virtual, al igual que otras ceremonias como los Grammy anglosajones, los Globos de Oro y los Óscar.

Hace un par de meses, los Emmy tuvieron que modificar sus planes para regresar a la normalidad por el aumento de contagios en Estados Unidos debido a la variante delta, pero la situación sanitaria ha mejorado en las últimas fechas y permitirá que los Latin Grammy se celebren por todo lo alto.

No obstante, la Academia Latina pedirá un certificado de vacunación o un test negativo a todos los invitados y a la prensa acreditada.

El músico Carlos Rivera, la modelo Ana Brenda Contreras y la actriz Roselyn Sánchez serán los encargados de presentar la edición número 22 de los galardones, bajo el lema “redescubrir lo importante en la vida a través de la música” (“Rediscovering Life Through Music”).

Camilo es el favorito de la edición, con diez nominaciones, seguido de Juan Luis Guerra, con seis, y C. Tangana, con cinco.