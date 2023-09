Los latinos en EEUU son ya la quinta economía mundial y motor de crecimiento, dice estudio

Los Ángeles, (EFE).- La población latina en EE.UU. alcanzó en 2021 un producto interior bruto (PIB) de 3,2 billones de dólares, lo que la convertiría en la quinta economía del mundo si fuera un país, según un estudio divulgado por la Universidad de California Los Ángeles (UCLA, en inglés)

El PIB de la población latina en 2021 se ubica después de la global de EE.UU., China, Japón y Alemania, pero supera ya economías de países como el Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, reveló el informe, que advierte que esta comunidad es resiliente y la esperanza del país.

Los hallazgos de UCLA muestran que a pesar del golpe que representó la pandemia de la covid-19 para los latinos en el país, el PIB de esta población creció en 2021 un 7,1 % ajustado a la inflación, superando la marca de los 3 billones de dólares por primera vez.

“Estos datos demuestran que los latinos son una fuente muy importante de resiliencia y esperanza para la economía estadounidense”, dijo a EFE el David Hayes-Bautista, director del Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latinas de UCLA y coautor del estudio.

Un ejemplo de esta resiliencia es que a pesar de que los latinos representan sólo una quinta parte de la población estadounidense fueron responsables por el 39 % del crecimiento del PIB real del país durante 2020 y 2021.

Y cuando se compara con las 10 mayores economías del mundo, el PIB latino tuvo el segundo crecimiento más rápido de 2020 a 2021, solo detrás de China.

PODEROSOS, PERO SUBESTIMADOS

Pero a pesar de estas cifras, Hayes Bautista advierte de que los aportes de la población latina a la economía estadounidense “no son reconocidos”.

“Hay una narrativa de que los latinos no somos de alto perfil, que somos indocumentados, que vivimos a expensas del estado, que somos narcotraficantes”, ahonda el académico.

Explica que esta narrativa crea etiquetas a los latinos de “disfuncionales e ilegales”, algo contra lo que han luchado generaciones de hispanos y les ha restado impulso.

“Es importante que nosotros los latinos rechacemos esta narrativa porque la estamos interiorizando y nos está haciendo daño. Necesitamos crear nuestra propia narrativa, una que reconozca el potencial que tenemos”, valora Hayes Bautista.

Por esta razón el experto comenzó desde hace casi 20 años a desarrollar la idea de utilizar los datos gubernamentales para calcular una estadística sólida del desempeño económico de los latinos en EE.UU. tal cómo se calcula la del país.

En 2017 se logró entregar el primer informe y desde 2019 se han elaborado informes anuales del PIB latino de EE.UU.

El informe, producido por los académicos del Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina de UCLA y el Centro de Investigación y Pronóstico Económico de la Universidad Luterana de California, ahora también calcula el desempeño económico de los latinos en los 50 estados del país.

En 2021, el 76 % de la población latina del país (47 millones) vivía en solo diez estados: Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Texas.

La investigación halló que gracias a los latinos la población y la fuerza laboral de estados como Pensilvania, Illinois, California y Nueva York, no disminuyó de 2015 a 2021.

Los estados de más rápido crecimiento de población latina de 2015 a 2021 fueron New Hampshire, Maine, Montana, Vermont, Tennessee e Idaho.

“En cualquier lugar de EE.UU. vemos que las contribuciones de los latinos se están traduciendo en crecimiento económico y demográfico”, resalta Hayes Bautista.

Agrega que las principales actividades económicas de los latinos en EE.UU. son las finanzas, la construcción y los seguros. “Nuestra presencia se ha extendido en todas las actividades económicas del país”.

El académico proyecta que el crecimiento del PIB de los hispanos no se detendrá en las próximas décadas en EE.UU. por la gran participación en la fuerza laboral y sus rápidos avances en el nivel educativo. También es optimista en que los hispanos serán la base del crecimiento demográfico del país.

“Representamos casi la única esperanza de crecimiento económico del siglo XXI para EE.UU. por eso hay que invertir en esta población no deportar”, puntualizó Hayes Bautista.