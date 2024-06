Los latinos representan casi el 71% del crecimiento general de la población de EE.UU.

Los Ángeles, (EFE).- Los latinos representaron cerca del 71 % del crecimiento general de la población de Estados Unidos, una alza que estuvo impulsada principalmente por el mayor número de nacimientos de esta comunidad entre 2022 y 2023, según un reporte del Censo revelado este jueves.

Los nacimientos de los latinos contribuyeron significativamente al aumento de la población de esta comunidad que sumó 1,16 millones en 2023, y representa la mayoría del alza total (1,64 millones) en Estados Unidos.

Los latinos constituyen casi una quinta parte (19,5 %) de la población estadounidense, según datos de en 2023, el segundo grupo más grande después de los estadounidenses blancos no hispanos.

La población hispana “se está expandiendo a un ritmo sustancialmente más rápido que la población no hispana, principalmente debido al aumento natural, es decir, más nacimientos que muertes”, dijo Kristie Wilder, una demógrafa del Censo.

Los investigadores encontraron que la población hispana creció más rápido con 1,8 % que la no hispana del país, que aumentó un 0,2 % (poco menos de medio millón).

El crecimiento más lento de la población no hispana se debió a una disminución natural donde experimentó 217.000 muertes más que nacimientos entre 2022 y 2023, explicó el informe.

No obstante, el reporte advierte que si bien los nacimientos fueron la mayor contribución al crecimiento de la población hispana entre 2022 y 2023, con aproximadamente 722.000 más que el número de muertes, los inmigrantes latinos representaron aproximadamente un tercio del aumento neto general de la población, con poco más de 437.000 inmigrantes que ingresaron al país en ese periodo.

Y aunque la población hispana siguió creciendo para llegar a un poco más de 65 millones, su crecimiento anual del 1,8 % entre 2022 y 2023 es más lento que en otros años como entre 2012 y 2013 que creció un 2,0 % y 3,7 % entre 2002 y 2003.