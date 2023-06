Los latinos se sienten más excluidos que en 2018 de la cultura dominante en Estados Unidos

Washington, (EFE).- Los hispanos se sienten más excluidos ahora que hace cinco años de la cultura de Estados Unidos e ignorados por las grandes marcas, según un sondeo de la Fundación We Are All Human divulgado este miércoles.

La encuesta, realizada por la firma Nielsen del 19 de abril al 12 de mayo entre 2.500 adultos hispanos en español y en inglés es similar a la realizada entre el 15 y el 19 de septiembre de 2018 entre mayores de 14 años, y admite un margen de error de más o menos 2 %.

En ese lapso de casi cinco años la proporción de hispanos que ven con optimismo el futuro bajó del 69 % al 56 %, y el estudio señaló que “a los latinos les golpeó desproporcionadamente la pandemia de covid-19, la inquietud racial y la polarización política”.

Sólo el 48 % de los hispanos encuestados sienten que la mayoría de los estadounidenses comparten sus valores, en comparación con el 68 % de 2018.

La encuesta de 2018 encontró que el 54 % de los latinos percibían que las grandes marcas representaban sus valores, pero esta opinión ha caído al 45 % y, por contraste, un 68 % de los latinos se sienten más reflejados por las pequeñas empresas.

El sentido de unificación como comunidad ha subido del 48 % en 2018 al 55 % en 2023, pero solo el 27 % de los encuestados este año sienten que los latinos están unidos como grupo político.

La confianza de los hispanos en los medios en idioma español ha subido del 25 % en 2018 al 32 % en 2023, y en el mismo periodo la proporción de latinos que creen que los políticos más destacados comparten y reflejan sus valores ha subido del 37 % al 49 %.

“Las conclusiones del estudio son alarmantes”, dijo Claudia Romo Delman, fundadora y presidenta de la Fundación. “La sensación de estar excluidos de la cultura dominante no se arregla simplemente creando una inversión en el mercado hispano, sino también celebrando nuestros valores con la cultura dominante”.