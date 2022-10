Los Mavericks de Doncic, posible destino para Campazzo si sigue en la NBA

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Los Dallas Mavericks de Luka Doncic suenan como posible destino para el argentino Facundo Campazzo, que se encuentra sin equipo en la NBA tras su salida de los Denver Nuggets y sobre el que circulaban rumores de un hipotético retorno a Europa.

Marc Stein, uno de los periodistas con mejores contactos y fuentes dentro de la NBA, habló este domingo sobre el interés de los Mavericks en el base pero aclaró que todavía no hay nada cerrado.

“Dallas continúa sopesando fichar a Facu Campazzo, según fuentes de la liga, pero no se ha tomado una decisión firme”, dijo Stein en su cuenta de Twitter, donde tiene 1,4 millones de seguidores.

“Los Mavs empezaron la pretemporada con la intención de dejar un puesto de la plantilla abierto y darle a sus jugadores bajo contrato la primera oportunidad de llevarse los minutos de base cuando no jueguen Luka Doncic y Spencer Dinwiddie. Con el inicio de la temporada regular acercándose, Dallas podría todavía optar por traer a Campazzo o a otro veterano como base”, desarrolló.

Si Campazzo llegara finalmente a los Mavericks se reencontraría de este modo con Doncic, que fue compañero suyo en el Real Madrid.

Tras dos años en los Nuggets, Campazzo no fue renovado en verano y ahora es agente libre a la búsqueda de equipo.

En su temporada como novato en la NBA (2020-2021), el base promedió con los Nuggets 6,1 puntos, 2,1 rebotes y 3,6 asistencias en 21,9 minutos de media por encuentro.

Un año después, su presencia en la rotación disminuyó y logró 5,1 puntos, 1,8 rebotes y 3,4 asistencias en 18,2 minutos por partido.

Más llamativa fue la reducción de sus minutos en los ‘playoffs’.

En las eliminatorias de 2020-2021, el argentino disputó 27 minutos de media en 10 encuentros en postemporada (en los que promedió 9,3 puntos, 3 rebotes y 4,1 asistencias por encuentro) mientras que en la pasada temporada solo disputó 3,4 minutos de media en cuatro duelos sin dejar prácticamente huella en la estadística.

A la espera de ver si algún equipo de la NBA le ficha para el nuevo curso, en las últimas semanas también han circulado rumores sobre un posible regreso a Europa de Campazzo, quien triunfó en el Real Madrid antes de llegar a EE.UU.