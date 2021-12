Los Milwaukee Bucks anuncian el fichaje de DeMarcus Cousins

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Los Milwaukee Bucks, actuales campeones de la NBA, anunciaron el fichaje del pívot DeMarcus Cousins.

Medios como The Athletic o ESPN avanzaron el pasado domingo que los Bucks iban a incorporar a Cousins a su plantilla, pero el equipo de Milwaukee no confirmó la noticia de forma oficial hasta ahora.

“DeMarcus es increíblemente talentoso y su tamaño, dureza y experiencia nos ayudarán”, dijo en un comunicado Jon Horst, que es el mánager general de los Bucks.

La franquicia publicó en las redes sociales las primeras imágenes del jugador entrenando ya con su nueva camiseta.

Cousins reforzará el juego interior de unos Bucks que están echando mucho de menos a Brook López, su pívot titular y que se lesionó en el primer partido de la temporada.

Tras un inicio dubitativo, el equipo de Giannis Antetokounmpo acumula siete victorias consecutivas y ya es quinto en la Conferencia Este (13-8).

Cousins, de 31 años y elegido cuatro veces para el All-Star, despuntó en su época en los Sacramento Kings (2010-2017) hasta convertirse en uno de los mejores pívots de la liga.

En la temporada 2015-16, su mejor año completo con los Kings, Cousins logró 26,9 puntos, 11,5 rebotes, 3,3 asistencias, 1,6 robos y 1,4 tapones por partido.

En febrero de 2017 fichó por los New Orleans Pelicans, donde formó una potente pareja interior con Anthony Davis.

Cousins mantuvo un nivel muy alto en los Pelicans pero a comienzos de 2018 se tuvo que operar del talón de Aquiles y se perdió el resto de la temporada.

A partir de ahí comenzó la difícil travesía de Cousins por numerosos equipos, con poca estabilidad, diferentes lesiones y un nivel muy lejos de su mejor baloncesto.

En la temporada 2018-19 jugó para los Golden State Warriors, el año siguiente fichó por Los Angeles Lakers pero no llegó a debutar por culpa de las lesiones, y en la pasada temporada dividió su tiempo entre los Houston Rockets y Los Angeles Clippers.