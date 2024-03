Los Nuggets asaltan el liderato; Kings y Cavs dan un golpe en la mesa

Chicago (EE.UU.), (EFE).- Los Denver Nuggets ganaron en Miami y asaltaron el liderato en solitario en el Oeste de la NBA, en una jornada marcada además por los golpes en la mesa de los Sacramento Kings, que le ganaron a Los Ángeles Lakers, los Cleveland Cavaliers, que triunfaron en New Orleans, y los Chicago Bulls, que lo hicieron en Indiana en la prórroga.

HEAT 88 – NUGGETS 100

En la reedición de las Finales del año pasado, los Nuggets aceleraron en el cuarto período y se hicieron con la victoria al ritmo de Michael Porter (25 puntos) en una noche poco brillante del serbio Nikola Jokic, quien logró igualmente un doble doble de doce puntos y catorce rebotes.

Los Heat perdieron su cuarto partido consecutivo, pese a un doble doble de 17 puntos y trece rebotes de Bam Adebayo, en una noche en la que Jimmy Butler no pasó de los quince puntos.

KINGS 120 – LAKERS 107

Por segunda vez en una semana, los Sacramento Kings doblegaron a Los Ángeles Lakers, esta vez por 120-107 en casa con un triple doble de 17 punto, 19 rebotes y diez asistencias de Domantas Sabonis.

Los Kings cerraron la serie de enfrentamientos de temporada regular con cuatro triunfos de cuatro contra los Lakers y son séptimos en el Oeste (38-27), mientras que los angelinos son novenos (36-21).

Los Lakers cayeron pese a los 28 puntos de Austin Reaves. LeBron James aportó 18 puntos, trece rebotes y nueve asistencias, mientras que Anthony Davis firmó 22 puntos y diez rebotes.

PELICANS 95 – CAVALIERS 116

Los Cavaliers cortaron una racha de cuatro victorias seguidas de los Pelicans y triunfaron en New Orleans con un gran Darius Garland (27 puntos y once asistencias) para alcanzar a los Milwaukee Bucks en la segunda plaza del Este.

Los Pelicans se rindieron pese a 33 puntos de Zion Williamson y 20 de Brandon Ingram. Los de New Orleans son quintos en el Oeste y siguen en puestos de acceso directo a los ‘playoffs’.

PACERS 129 – BULLS 132

Los Bulls se confirmaron como el mejor equipo de la NBA en esta campaña en los finales apretados y este miércoles ganaron en el campo de los Indiana Pacers tras una prórroga, con un extraordinario DeMa DeRozan (46 puntos y nueve rebotes).

Alex Caruso dio una aportación sólida con 27 puntos, siete rebotes y siete asistencias, mientras que Ayo Dosunmu contribuyó con 20 puntos.

GRIZZLIES 98 – HORNETS 110

Miles Bridges dirigió con 27 puntos el triunfo de los Hornets en el campo de los Grizzlies, en los que Santi Aldama estuvo de baja por un problema de codo.

En los de Memphis, el máximo anotador fue Gregory Jackson, con 27 puntos.

PISTONS 113 – RAPTORS 104

Los Pistons sumaron su tercera victoria en los últimos cuatro partidos y prolongaron la crisis de unos Raptors que llevan cinco derrotas consecutivas.

Jalen Duren fue el protagonista del triunfo de los Pistons con un doble doble de 24 puntos y 23 rebotes.

MAGIC 114 – NETS 106

Los Magic dieron otro paso hacia su regreso a los ‘playoffs’ al ganar a los Nets impulsados por 21 puntos y nueve asistencias de Paolo Banchero.

Los Nets, que sufrieron tres derrotas en los últimos cuatro partidos, están fuera de los puestos de ‘play-in’.

TRAIL BLAZERS 106 – HAWKS 102

Los Blazers doblegaron a los Hawks liderados por 36 puntos, siete rebotes, ocho asistencias y cinco triples de Anfernee Simons, y por 33 puntos y 19 rebotes del pívot Deandre Ayton.

En los Hawks, Dejounte Murray fue el líder anotador con 40 puntos,