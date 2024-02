Los Patriots inician su reconstrucción con salidas de Ferentz, Guy y Phillips

Redacción Deportes, (EFE).- Los New England Patriots iniciaron este lunes su reconstrucción para la temporada 2024 con el retiro del liniero ofensivoJames Ferentz, y el despido de los veteranos Lawrence Guy y Adrian Phillips.

En enero pasado Bill Belichick dejó de ser entrenador en jefe de los Pats, luego de 24 años, a los que llevó a ganar seis Super Bowls, la máxima cantidad, junto con los Steelers, en la historia de la NFL.

Fue sustituido por Jerod Mayo, exjugador y uno de los exentrenadores asistente de Belichick, quien con 37 años será el coach más joven de la liga para la próxima campaña.

Mayo se encontrará con que su equipo tendrá un ventajoso tercer lugar en el Draft del próximo abril para reforzar, entre varios departamentos, una línea ofensiva en la que James Ferentz, 34 años, anunció este lunes su retiro, y una defensiva secundaria envejecida; de ahí las salidas de Lawrence Guy, 33 años, y Adrian Phillips, 31.

Ferentz, quien formó parte de los Pats campeones en el Super Bowl LIII, en la temporada 2018, dijo adiós luego de 10 años de carrera a lo largo de los cuales también obtuvo un anillo de campeón de la NFL con los Denver Broncos en el Super Bowl 50.

“Después de tomarme el tiempo para ordenar mis pensamientos y hablar con mi esposa, Skylar, decidí retirarme del fútbol. Gracias a los Texans, los Broncos y los New England Patriots por los 10 años combinados de mi carrera”, se despidió Ferentz.

New England también informó las bajas del ala defensiva, Lawrence Guy, campeón con el equipo en el Super Bowl LIII, y del profundo Adrian Phillips.

“Gracias a los New England Patriots. Nos aceptaron a mi familia y a mí durante los últimos siete años; siempre nos hicieron sentir en casa y nos recibieron con brazos abiertos. Estoy emocionado de ver a dónde me lleva este viaje”, escribió Guy en su cuenta de Instagram.

En su estancia en los Pats el ala defensiva fue nominado dos veces al premio Hombre del Año-Walter Payton. Jugó 110 partidos en los que sumó 379 tackleadas y 10.5 capturas de ‘quarterback’.

Adrian Phillips jugó para los Pats las recientes cuatro temporadas. Vio acción en 67 partidos en los que registró 284 tackleadas, seis intercepciones y 16 pases defendidos.

Con la llegada de Jerod Mayo como entrenador en jefe, los Pats también refrescaron las posiciones de coordinador ofensivo con la contratación de Alex Van Pelt, y la de Jeremy Springer, quien se hará cargo de equipos especiales; DeMarcus Covington fue promovido de entrenador de la línea a coordinador defensivo.