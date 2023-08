Los ‘Pats’ se quedan con solo un ‘quarterback’ en la fecha límite para definir su plantel

Redacción Deportes (EFE).- Los New England Patriots sorprendieron al dar de baja a Bailey Zappe y Malik Cunningham para quedarse con Mac Jones como único ‘quarterback’ en el equipo, en la fecha límite que la NFL da a las 32 franquicias para definir a los 53 integrantes que jugarán la temporada 2023.

El año pasado Zappe tuvo una campaña consistente. También dio buenas actuaciones en los tres partidos de esta pretemporada, lo que parecía suficiente para abrirse un cupo en el equipo al que llegó seleccionado en la cuarta ronda del Draft del 2022, pero no pasó el corte.

Cunningham, un pasador que puede jugar en varias posiciones, tuvo actividad en dos juegos de preparación. Mostró serenidad para encontrar a sus receptores y habilidad para salir de la bolsa de protección, pero no le alcanzó para convencer a Bill Belichick, entrenador de los Pats.

En los campeones Kansas City Chiefs el mariscal de campo Blaine Gabbert ganó la carrera para ser el respaldo de Patrick Mahomes. Shane Buechele fue el pasador dado de baja.

En el caso del ala defensiva Chris Jones, estelar en los monarcas, fue reportado en la lista de lesionados y se perderá al menos las primeras cuatro semanas de la temporada.

En Buffalo destacó la inclusión del esquinero Damar Hamlin en la lista definitiva de los Bills para esta campaña luego de recuperarse del paro cardíaco que sufrió en enero pasado en un partido de temporada regular.

Hamlin, quien estuvo en terapia intensiva una semana, recibió el alta para volver a entrenar un par de meses después del incidente. Participó en el campamento de verano con su equipo y en los juegos de esta pretemporada demostró que está listo para jugar.

En los Dallas Cowboys el corredor Malik Davis fue cortado. Permanecen el novato Deuce Vaughn y Rico Dowdle como los suplentes del estelar Tony Pollard.

También este martes los New Orleans Saints confirmaron que el receptor Jimmy Graham jugará esta campaña. Graham, quien toma medicamentos para evitar convulsiones, fue arrestado hace una semana luego de que no ingirió su medicina y los oficiales pensaron que vagaba bajo la influencia de una sustancia prohibida.

Jimmy tiene 36 años y jugará su campaña número 13 en la NFL, en la que ha estado, además de en New Orleans, en Seattle, Green Bay y Chicago.

En San Francisco, los 49ers siguen a la espera de llegar a un acuerdo para la mejora salarial que pide Nick Bosa, uno de los mejores defensivos de la NFL.