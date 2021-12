Los planes de inversión pública de Biden no crearán inflación, dice asesor

Washington, (EFE).- Los multimillonarios planes del presidente de EE.UU., Joe Biden, para invertir fondos públicos en infraestructuras y programas sociales no contribuirán a crear más inflación, dijo este viernes a Efe el director asistente del Consejo Económico Nacional, David Kamin.

El mismo día en que se conoció que la inflación en EE.UU. se disparó hasta el 6,8 % en noviembre (la cifra más alta en casi 40 años), el Gobierno pronosticó que los dos planes, que juntos suponen una inversión de casi 3 billones de dólares, no harán que los precios suban aún más.

“No son planes de estímulo, no intentan inyectar una gran cantidad de dinero en la economía en un período de tiempo corto, sino que son inversiones a largo plazo que se implementarán en varios años”, aseguró en una entrevista telefónica con Efe Kamin, que ejerce de asistente del principal asesor económico de Biden.

Varios economistas, incluso algunos históricamente vinculados al Partido Demócrata, y legisladores como el senador por Virginia Occidental Joe Manchin (también del Partido Demócrata) no comparten este pronóstico y han expresado públicamente su temor a que tal cantidad de inversión pública repercuta en un alza de precios.

Sin embargo, desde la Casa Blanca no sólo negaron que eso vaya a ocurrir, sino que además sugirieron que la inversión en infraestructuras podría contribuir a reducir las presiones inflacionarias al aliviar los problemas actuales con los suministros y la incapacidad de la economía para dar respuesta a la fuerte demanda de los consumidores.

“Invertir en viviendas, en transporte público, en trenes y autopistas reducirá las presiones sobre los precios en el largo plazo”, apuntó Kamin.

En su entrevista con Efe, el economista también trató de desvincular la elevada inflación en EE.UU. de las generosas políticas fiscales llevadas a cabo por el Gobierno federal, y la enmarcó en un contexto de subidas de precios generalizadas en todo el mundo, fundamentalmente a causa del coste de la energía y los cuellos de botella en la cadena de suministros.

En este sentido, defendió las medidas tomadas por Biden para abaratar la gasolina y aliviar los atascos en los puertos del país, y explicó que el precio de la gasolina ya está bajando, pero que eso todavía no se reflejó en los datos de noviembre.