Los puertorriqueños van a las urnas en EE.UU.: Iba a votar por Trump pero voté por Kamala

Filadelfia (EE.UU.), (EFE).- Millones de puertorriqueños votan este martes en Estados Unidos en medio de la polémica desatada en un mitin electoral del republicano Donald Trump donde un humorista llamó “isla de basura” a Puerto Rico, un chiste racista que podría decantar la balanza en el estado decisivo de Pensilvania.

“Puerto Rico no es basura, nunca va a ser basura”, cuenta a EFE Ángel, de 30 años y originario de Ponce, tras depositar su voto a favor de la demócrata, Kamala Harris, en un centro de votación en un barrio de mayoría hispana de Filadelfia.

Este puertorriqueño, que votó envuelto con su bandera, cuenta que, semanas atrás, pretendía votar por Trump pensando en que mejoraría la economía, pero cambió de opinión por el chiste: “Me dolió. Iba a votar por Trump pero voté a Kamala porque nos defiende”, relata.

“Lo hizo muy mal ese hombre. Esperamos que gane ella (Kamala Harris)”, cuenta otra votante, María, de 72 años y originaria de Dorado.

Los habitantes de Puerto Rico, un Estado libre asociado de EE.UU., no pueden votar en las presidenciales, pero sí pueden hacerlo los millones de puertorriqueños que residen en territorio estadounidense.

Solo en Pensilvania, el mayor de los estados bisagra donde Harris y Trump se juegan la presidencia, viven más de medio millón de puertorriqueños.

Esta comunidad podría decantar la balanza en las elecciones, dado que en 2020 el demócrata Joe Biden ganó allí por solo 80.000 votos más que Trump.

Históricamente los hispanos han votado abrumadoramente demócrata. Trump ha logrado estrechar esa brecha, pero ese ascenso podría haberse frenado después del chiste sobre Puerto Rico.

En un colegio electoral de Allentown, una ciudad de Pensilvania de mayoría latina, Albersain explica sorprendido a EFE que ve a pocos hispanos acudiendo a votar.

“Voté por Kamala Harris. Voté en 2016 por Donald Trump, pero después me cambié porque hizo muchas cosas indebidas”, explica.

Carlos, de Santurce, acudió a votar en Filadelfia con una camiseta de Puerto Rico y sufragó por Harris porque toda su vida ha votado a los demócratas.

El chiste sobre la isla, asegura, ha indignado a toda la comunidad: “(Trump) se va a poner en problemas, Puerto Rico es uno de los mejores países del mundo”.