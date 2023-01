Los Pumas UNAM pierden a Dani Alves por un partido

Ciudad de México, (EFE).- Los Pumas UNAM del fútbol mexicano no contarán con el lateral brasileño Dani Alves para su partido de este sábado contra el Santos Laguna, en la segunda jornada del torneo Clausura 2022.

En una nota circulada a los medios, el equipo universitario explicó que el mundialista solicitó un permiso al cuerpo técnico del equipo ausentarse en el partido en Torreón, casa del Santos, luego de enterarse del fallecimiento de un familiar, pues desea acompañar a sus seres queridos en el difícil momento.

“El Club Universidad Nacional lamenta esta sensible pérdida para Dani y su familia y espera que encuentren pronta resignación”, señaló la información.

Alvés, de 39 años, jugó con los Pumas el pasado Apertura y mostró una buena forma deportiva a pesar de su edad, lo cual le permitió integrar la selección de Brasil, que alcanzó los cuartos de finales de la Copa Mundial de Catar 2022.

Después de un descanso se incorporó a la pretemporada de los Pumas y el pasado domingo se vio en buena forma al entrar en el segundo tiempo del partido que su equipo le ganó por 2-1 al Juárez FC.

Después del juego, Rafael Puente, entrenador de los Pumas, recordó que si no es el mejor lateral derecho de la historia, Alves está entre los tres mejores en esa posición y es en ella en la que lo utilizará, a diferencia de lo que hizo el anterior técnico, el argentino Andrés Lillini, quien lo empleó como centrocampista.

“Si tenemos a un top, es en su posición natural es donde más nos puede ofrecer”, señaló Puente.

Los Pumas, uno de los equipos más emblemáticos del fútbol mexicano, suman siete títulos de liga, pero no ganan uno desde el Clausura 2011.

Puente llegó al puesto de entrenador para a partir del Clausura, tratar de que el conjunto sea protagonista, entre a la liguilla de los ocho mejores y en ella dispute el campeonato.