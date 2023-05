Los Raiders informan que la ausencia de Jimmy Garoppolo en prácticas es por una cirugía

Redacción Deportes, (EFE).- Josh McDaniels, entrenador de Las Vegas Raiders, informó que Jimmy Garoppolo, su nuevo ‘quarterback’ estelar, no se presentó a las prácticas de esta semana porque se recupera de una cirugía en el pie a la que se sometió desde marzo pasado.

“No lo verán hoy. Está pasando por su proceso de recuperación tal como sabíamos que lo haría. Nada ha sucedido que nos sorprendiera según la información que teníamos”, explicó McDaniels en conferencia de prensa.

El veterano mariscal de campo de 31 años se operó después de que el 13 de marzo pasado firmó con Las Vegas Raiders un contrato por tres años a cambio de 67.5 millones de dólares.

La cirugía fue necesaria para corregir la lesión que sufrió en la semana 13 de la temporada pasada cuando aún defendía a los San Francisco 49ers.

El entrenador de los Raiders subrayó que aunque esperan que el nativo de Arlington Heights, Illinois, esté listo para regresar al campo de entrenamiento a mediados de julio no apresurarán su recuperación.

“Podría ser esa fecha. Tendrá que ser cuando esté listo. Siempre hablamos sobre ser inteligentes, por lo que tratar de apresurarlo sería una mala decisión”, puntualizó.

Al final de la temporada 2022, con los 49ers, Garoppolo se sometió a una cirugía de hombro que terminó por quitarlo de la titularidad ante el novato Trey Lance. Una lesión de Lance le devolvió los controles del equipo, misma que perdió por el problema en el pie que sufrió en la semana 13.

Garoppolo llegó a la NFL seleccionado en la segunda ronda del Draft 2014 por los New England Patriots, equipo en el que permaneció hasta 2017. Ahí ganó dos anillos de Super Bowl como respaldo de Tom Brady.

Arribó a San Francisco ya empezada la temporada 2017. Con los gambusinos perdió el Super Bowl LIV ante los Kansas City Chiefs.

En nueve temporadas en la liga el mariscal de campo suma 14.289 yardas por pase, 87 anotaciones y 42 intercepciones.