Los Rayados de Sergio Ramos visitarán al campeón Toluca en esperado duelo en el Apertura

Toluca (México), (EFE).- Los Rayados de Monterrey del defensa español Sergio Ramos, segundos de la clasificación, visitarán el miércoles al campeón Toluca, tercero de la tabla, en el partido más esperado de la décima jornada del Apertura del fútbol mexicano.

En el duelo principal de la fecha 10, que se jugará entre martes y miércoles, los Rayados saldrán a cumplir un reto difícil, superar a los Diablos en su estadio.

Por un despiste de Ramos, el equipo del entrenador español Domenec Torrent perdió el liderato al empatar el pasado sábado 2-2 con América y ahora saldrá a recuperar el terreno perdido ante un oponente en gran momento, que tendrá la motivación de ganar para ascender al segundo escaño.

Con el centrocampista español Sergio Canales como sublíder goleador del torneo con seis dianas, y los delanteros argentino Germán Berterame y Lucas Ocampos, los Rayados saldrán a hacer daño a un Toluca con una ofensiva liderada por el portugués Paulinho y el seleccionado Alexis Vega.

Con siete victorias consecutivas, el líder Cruz Azul saldrá a mantener el liderato recién estrenado ante el Querétaro, decimoséptimo de la clasificación.

Si bien salen como favoritos, los Azules del entrenador argentino Nicolás Larcamón no deberán subestimar a un rival que viene de vencer al Pachuca.

Los celestes son el único invicto del campeonato y saldrán a imponer condiciones en su estadio con un ataque encabezado por Angel Sepúlveda, tercer mejor goleador del torneo.

La jornada comenzará mañana cuando Pachuca se meterá en el estadio de Puebla a tratar de poner fin a una mala racha, Necaxa visitará a Guadalajara, los Pumas UNAM al Juárez FC y Mazatán al León.

El miércoles, además de los duelos en los estadios de Toluca y Cruz Azul, el San Luis del italiano Joao Pedro, líder anotador, recibirá al América, Tigres UANL al Atlas y Santos Laguna al Tijuana.

– Partidos de la décima fecha del Apertura del fútbol mexicano:

Martes 23.09: Puebla-Pachuca, Guadalajara-Necaxa, Juárez-Pumas UNAM y León-Mazatlán.

Miércoles 24.09: Cruz Azul-Querétaro, Tigres UANL-Atlas, Toluca-Monterrey, San Luis-América y Santos Laguna-Tijuana.