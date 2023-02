Los recién casados Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian que serán padres

Miami, (EFE).- El salsero de origen puertorriqueño Marc Anthony y su flamante esposa, la reina de belleza paraguaya Nadia Ferreira, anunciaron que esperan su primer hijo y sus cuentas en redes sociales se llenaron de felicitaciones de famosos.

La pareja, que se comprometió en 2022, se casó el 28 de enero pasado en Miami y lo celebró con una fiesta plagada de estrellas a orillas de la Bahía de Vizcaya.

En coincidencia con el Día de los Enamorados (14 de febrero) anunciaron en Instagram que están esperando su primer hijo con un mensaje de agradecimiento y una fotografía juntos en la que salta a la vista el avanzado embarazo de Nadia.

“Best Valentine’s Gift Ever!!! (el mejor regalo de San Valentín) Gracias Dios por esta bendición tan grande en nuestras vidas”, escribieron los futuros padres, él de 54 años y ella de 23.

Marc Anthony estuvo casado antes con la ex Miss Universo Dayanara Torres, la cantante y actriz Jennifer López y la modelo venezolana Shannon De Lima y tiene seis hijos.

Los gemelos Emme y Max nacieron de su matrimonio con López, Cristian y Ryan son los hijos que tuvo con Torres, y Arianna, la mayor, es fruto de su relación con Debbi Rosado, una expolicía con la que no llegó a pasar por el altar y que aportó un hijo de una anterior relación, Alex o “Chase”, al que el cantante adoptó.

Entre los que han felicitado a los futuros padres están los cantantes Mau y Ricky Montaner, hijos de Ricardo Montaner, quienes escribieron: “Los tíos le compran la primera guitarra”.

Prince Royce le envió tres corazones rojos y el futbolista Romeo Beckham, hijo de David Beckham, que fue el padrino de la boda de la pareja, les dejó dos corazones.

La ex Miss Universo Alicia Machado celebró con un “¡qué lindo! Felicidades”.