Los republicanos acusan a Biden de estar controlado por la izquierda radical

Washington,(EFE).- Los republicanos acusaron este martes al presidente, Joe Biden, de desinteresarse de la “dura realidad” a la que se enfrenta la ciudadanía y lamentaron que su Administración, en su opinión, esté “secuestrada” por la izquierda radical.

“La Administración de Biden parece más interesada en fantasías ‘woke’ (políticamente correctas) que en la dura realidad que los estadounidenses afrontan cada día”, señaló la gobernadora de Arkansas, Sarah Sanders, en su réplica al discurso sobre el Estado de la Unión.

Para la republicana, “la mayoría de estadounidenses solo quieren vivir sus vidas en paz y libertad, pero estamos bajo ataque en una guerra cultural de izquierdas que no empezamos y nunca quisimos librar”.

Sanders, exportavoz de la Casa Blanca durante el mandato de Donald Trump (2017-2021), subrayó desde Little Rock (Arkansas) que su formación cree en un país donde las familias “prosperan en comunidades seguras, el trabajo abunda y los salarios aumentan”.

En cambio, bajo el mandato de la izquierda radical, añadió, la población se ve “aplastada” por los altos precios de la gasolina y estanterías de los supermercados vacías, y a los niños se les enseña “a odiarse debido a su raza, en lugar de a amarse unos a otros” o a su “gran país”.

“Su administración está completamente secuestrada por la izquierda radical. La línea divisoria en Estados Unidos ya no está entre derecha o izquierda, sino entre normalidad y locura. Es el momento de una nueva generación de liderazgo republicano”, sostuvo.

Sanders, de 40 años, fue elegida gobernadora en las elecciones de medio mandato del pasado noviembre. Hija del exgobernador de Arkansas Mike Huckabee, fue la primera mujer en llegar a la gobernación en su estado y la persona más joven de todo el país en ocupar ese cargo.

El congresista Juan Ciscomani, representante de Arizona, originario de México y elegido también en esos comicios, se encargó a su vez de dar la réplica a Biden en español.

“Hoy estamos en un punto crítico en la historia de nuestra nación. Ahora, más que nunca, necesitamos luchar agresivamente por los valores que han hecho posible el sueño americano para tantos. Pero como podemos ver, el presidente Biden y su administración continúan impulsando políticas que lastiman a nuestras familias”, lamentó.

El republicano, que emigró de niño con su familia a Estados Unidos, subrayó que el país necesita un gobierno que rinda cuentas a sus ciudadanos.

“No uno con líderes que siempre tengan excusas y se enfoquen más en criticar al otro lado y al otro partido que en buscar soluciones reales. Podemos hacerlo mejor. Debemos hacerlo mejor. Por eso es importante seguir luchando por nuestro país y mis colegas republicanos y yo nos comprometemos a proteger y fortalecer el sueño americano para todos”, aseguró.

En su crítica a Biden le reprochó además una falta de liderazgo, alegando que “sigue sin ejercerlo al no presentar ningún remedio viable”.

El discurso sobre el Estado de la Unión, pronunciado por los presidentes ante las dos cámaras parlamentarias, es una de las ceremonias más importantes de la política estadounidense y tras ella el partido en la oposición suele ofrecer su respuesta.

En el de este año, el segundo de Biden desde su llegada a la presidencia en enero de 2021 y el primero que hace en un Congreso dividido, con la Cámara Baja bajo control republicano, el mandatario hizo sin embargo un llamamiento constante a la necesidad de cooperar para “acabar el trabajo” pendiente.