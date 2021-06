Los republicanos se oponen a dar la ciudadanía a millones de indocumentados

Washington, (EFE News).- Varios senadores republicanos se opusieron este martes a un proyecto de ley que, en caso de ser aprobado en el pleno de la Cámara Alta de EE.UU., daría una vía para conseguir la ciudadanía a millones de inmigrantes, entre ellos los llamados “soñadores” y los titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS, en sus siglas en inglés).

El principal motivo, según el senador Chuck Grassley, el republicano de mayor rango del Comité Judicial del Senado, es que la propuesta legislativa no tiene ninguna cláusula que pretenda reforzar la seguridad fronteriza de EE.UU.

“Si queremos brindar un estatus legal a los ‘soñadores’, debemos reforzar nuestra frontera para que no nos encontremos nuevamente en esta misma situación en 20 o 30 años”, dijo Grassley.

Y añadió que “desafortunadamente, la Administración Biden no parece tomarse en serio” esa cuestión, como “tampoco lo intentan” los proyectos de ley que se están debatiendo.

El senador por Iowa consideró además que la propuesta de ley conocida como “American Dream and Promise Act de 2021 (H.R.6)” brindaría una vía a la ciudadanía “a millones de inmigrantes ilegales que no tienen ninguna conexión con el programa DACA”, el amparo migratorio que protegió de la deportación a cientos de miles de indocumentados que llegaron al país siendo niños durante el Gobierno de Barack Obama (2009-2017).

El proyecto de ley H.R.6, que ya fue aprobado en la Cámara de Representantes, podría abrir el camino a la ciudadanía a cerca de 4,5 millones de “soñadores”, titulares de TPS y personas amparadas por el llamado DED (Deffered Enforced Departure) o “Salida Obligatoria Diferida”, según estimaciones del Migration Policy Institute (MPI).

En la misma línea que su colega se expresó el senador conservador John Cornyn, que era una de las esperanzas de los demócratas para que el proyecto de ley sea aprobado próximamente en el Senado.

“Las políticas radicales que recompensan la inmigración ilegal no serán aprobadas en el Senado, y es injusto para los beneficiarios de DACA atar su destino a una legislación tan mal hecha”, declaró en el mismo comité el representante de Texas.

El Comité Judicial de la Cámara Alta está presidido por el senador demócrata por Illinois Dick Durbin, que ha promovido sin suerte en los últimos 20 años medidas similares a la American Dream and Promise Act de 2021.

Durbin dijo la pasada semana a Efe que el país “está listo” para que el Congreso apruebe la H.R.6 y que ya cuenta con “cinco o seis” de los diez votos republicanos que necesita para que se apruebe la propuesta de ley.

En el Senado hay un empate entre demócratas y republicanos, con 50 escaños cada uno de los dos partidos, pero la H.R.6 necesita del apoyo de al menos 10 conservadores, algo complicado de lograr a pesar de que las encuestas muestran un mayoritario apoyo a dar la ciudadanía a “soñadores” y “tepesianos”.

