Los Rockets siguen maravillando y Curry se acerca al récord de triples

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Los Houston Rockets ganaron a los Brooklyn Nets para extender a siete su asombrosa racha de victorias en una ajetreada jornada en la NBA con 13 encuentros y en la que Stephen Curry se acercó un poco más al récord histórico de triples.

El base de los Warriors metió 6 tiros de tres en la victoria de los Warriors frente a los Portland Trail Blazers (104-94) por lo que solo necesita 10 más para superar la marca de triples en poder de Ray Allen (2.973 en total).

El mexicano Juan Toscano-Anderson aportó 3 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y un robo en 17 minutos para los Warriors, que están al frente de la Conferencia Oeste (21-4).

En cambio, los líderes del Este, los Brooklyn Nets (17-8), cayeron ante la auténtica sensación en la NBA de las últimas semanas, los Rockets (114-104).

Los de Houston solo ganaron uno de sus 17 primeros encuentros de la temporada, pero ha ganado los 7 siguientes (18-7) y cuentan con mejor racha de la NBA en estos momentos.

Eric Gordon (21 puntos) y Christian Wood (12 puntos y 15 rebotes) doblegaron a unos Nets con un casi triple-doble de James Harden (25 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias) y en los que no jugó Kevin Durant por descanso.

Una de las actuaciones en mayúsculas de esta noche la regaló Nikola Jokic, impresionante con un triple-doble de 39 puntos (17 de 23 en tiros), 11 rebotes y 11 asistencias.

El serbio guió a los Denver Nuggets a una victoria en la prórroga ante los New Orleans Pelicans (114-120) en los que el español Willy Hernangómez logró 6 puntos, 4 rebotes y una asistencia en 14 minutos.

El argentino Facundo Campazzo consiguió 9 puntos, un rebote, 4 asistencias y un robo en 22 minutos con los Nuggets.

En un duelo del Este, los Cleveland Cavaliers de un notable Ricky Rubio tumbaron a los Chicago Bulls (115-92) con 11 puntos, 4 rebotes y 9 asistencias del español en 23 minutos.

Los Cavs volvieron a apoyarse en sus estupendos jóvenes talentos: Darius Garland, Jarrett Allen y Evan Mobley.

Sin salir del Este, los Miami Heat vencieron a los Milwaukee Bucks (113-104) con un sorprendente Caleb Martin (28 puntos).

Giannis Antetokounmpo no tuvo una gran noche y sumó 15 puntos (4 de 13 en tiros), 6 rebotes y 4 asistencias.

Por su parte, Luka Doncic se quedó a las puertas del triple-doble (26 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias) en la victoria a domicilio de los Dallas Mavericks sobre los Memphis Grizzlies (96-104).

El español Santi Aldama consiguió 2 puntos y 3 rebotes en 9 minutos para los de Memphis.

El dominicano Chris Duarte fue el máximo referente ofensivo de los Indiana Pacers en su triunfo sobre los New York Knicks (122-102).

Duarte, que está destacando entre los novatos de la NBA esta temporada, brilló con 23 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias en 30 minutos.

Además, los Philadelphia 76ers ganaron a los Charlotte Hornets (106-110), los Washington Wizards vencieron a los Detroit Pistons en la prórroga (116-119), los Oklahoma City Thunder derrotaron a los Toronto Raptors (109-110), Los Angeles Clippers sufrieron para doblegar a los Boston Celtics (114-111), los Sacramento Kings se impusieron a los Orlando Magic (142-130) y los Utah Jazz derribaron a los Minnesota Timberwolves (104-136).

Además de Duarte, esta noche también destacaron otros dos jugadores de origen dominicano: Karl-Anthony Towns con los Wolves (22 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias) y Al Horford en los Celtics (11 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias).

En cambio, los españoles Juancho Hernangómez y Serge Ibaka se quedaron sin jugar con los Celtics y Clippers, respectivamente.

Por último, el brasileño Raul Neto rindió a buen nivel con 10 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias en 24 minutos con los Wizards.

CONFERENCIA ESTE:

1.- Brooklyn Nets (17-8).

2.- Chicago Bulls (17-9).

3.- Milwaukee Bucks (16-10).

4.- Miami Heat (15-11).

5.- Washington Wizards (15-11).

6.- Philadelphia 76ers (14-11).

7.- Cleveland Cavaliers (14-12).

8.- Atlanta Hawks (13-12).

9.- Charlotte Hornets (14-13).

10.- Boston Celtics (13-13).

11.- New York Knicks (12-13).

12.- Toronto Raptors (11-14).

13.- Indiana Pacers (11-16).

14.- Orlando Magic (5-21).

15.- Detroit Pistons (4-20).

CONFERENCIA OESTE:

1.- Golden State Warriors (21-4).

2.- Phoenix Suns (20-4).

3.- Utah Jazz (17-7).

4.- Memphis Grizzlies (14-11).

5.- Los Angeles Clippers (14-12).

6.- Los Angeles Lakers (13-12).

7.- Dallas Mavericks (12-12).

8.- Denver Nuggets (12-12).

9.- Minnesota Timberwolves (11-14).

10.- Sacramento Kings (11-14).

11.- Portland Trail Blazers (11-15).

12.- San Antonio Spurs (8-15).

13.- Houston Rockets (8-16).

14.- Oklahoma City Thunder (8-16).

15.- New Orleans Pelicans (7-20).