Los Rojos en conjunto con Jary Franco lanzan “Corazones Rotos”

Los Rojos en conjunto con Jary Franco traen a su público esta nueva canción para aquellos que tienen “Corazones Rotos”. El sencillo trata sobre una decepción amorosa debido a un romance corto y fugaz, el cual al terminar deja un corazón roto pues la relación terminó sin explicación alguna, mediante historias y mensajes esta persona busca tener contacto con la otra persona pero esta lo ignora y lo deja en visto.

El video oficial de dicho tema ya se encuentra disponible en YouTube, así como el sencillo que ya está en todas las plataformas digitales. El video musical está ambientado en una atmósfera de fiesta, pero no cualquier fiesta si no una fiesta de esas que ocurren cuando algún amigo/a tiene el corazón triste, llena de baile, cervezas y un buen mariachi. Durante la producción musical a los hermanos Ruiz se les ve disfrutando de un buen momento junto a Jary Franco. Un gran acierto para estas fechas pues a pesar de ser un mes lleno de amor y amistad no dejan de existir las desilusiones y los “Corazones Rotos”.