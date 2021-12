Los Saints retrasan la coronación de los Buccaneers en el Sur de la NFC

Redacción deportes (México), (EFE).- Los New Orleans Saints superaron por 9-0 a los Tampa Bay Buccaneers y le retardaron el festejo como monarcas del Sur de la Nacional en la semana 15 de la NFL.

A tres partidos del fin de la temporada, New Orleans, 7-7, avivó una pequeña posibilidad de arrebatar a Tampa Bay, 10-4, la cima del Sur de la NFC, ya que les venció en los dos juegos del año, el primero 36-27; aunque los Buccaneers deben caer en los duelos restantes.

Los Saints han ganado el Sur de la NFC en las cuatro recientes campañas. La última vez que su rival se lo llevó fue en 2007.

El peso de la derrota para el campeón de la NFL es que lo alejó de los Packers, 11-3, en la lucha por ser el número uno de la Nacional que otorga el derecho de descansar en la primera semana de postemporada.

En New Orleans su entrenador Sean Payton dio positivo a la COVID-19 por lo que el coordinador defensivo Dennis Allen dirigió al equipo desde la banda.

Los Saints dominaron el primer cuarto con hasta 10 minutos en tiempo de posesión, pero sólo lograron sacar tres puntos.

En el inicio del segundo cuarto New Orleans amplió a seis la diferencia con otro gol de campo. A pesar del dominio visitante, la defensiva de los Buccaneers mantuvo a raya al pasador Taysom Hill y a sólo una anotación de distancia la desventaja.

Si Hill sufrió con la presión, el pasador de Tampa Bay, Tom Brady, líder de la NFL con más de 4.000 yardas ganadas, fue capturado tres veces en los primeros dos periodos.

La exhibición defensiva de New Orleans antes del descanso dejó los Buccaneers sin puntos en cinco posesiones, 124 yardas obtenidas, y una ganancia promedio de apenas 3.6 yardas por jugada.

Por si no tuviera suficientes problemas la ofensiva local, sus receptores Chris Godwin, Mike Evans y Leonard Fournette, los tres lesionados en el segundo cuarto, ya no regresaron para el tercer periodo.

Limitado en armas Brady sufrió en la bolsa de protección y cuando intentó correr, casi al final del tercer cuarto, perdió el balón y alargó el cero de su escuadra, que promediaba 31 puntos por partido hasta la semana 14.

Los Saints capitalizaron el error y sumaron tres puntos más, 9-0, con un gol de campo en el último periodo.

Presionado todo el juego por la línea de los Saints, el pasador con el jersey 12 fue capturado por cuarta vez en la contienda.

La negra actuación ofensiva de Tampa Bay cerró su penúltima ofensiva con intercepción de Gardner-Johnson, número 11 de Tom Brady en el año. El siete veces campeón en el Super Bowl sumaba 255 partidos sin ser blanqueado.

La semana 15 de la NFL arrancó el jueves con la victoria de los Chiefs con 34-28 sobre los Chargers, el sábado los Colts ganaron por 27-17 a los Patriots.

Otros resultados de este domingo: Packers 31-30 Ravens, Cardinals 12-30 Lions, Titans 13-19 Steelers, Cowboys 21-6 Giants, Panthers 14-31 Bills, Jets 24-31 Dolphins y Texans 30-16 Jaguars, Bengals 15-10 Broncos, Falcons 13-31 49ers.

Partidos de este lunes: Raiders-Browns y Vikings-Bears.

El martes cerrarán la actividad los duelos: Washington-Eagles y Seahawks-Rams.