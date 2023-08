Los Seahawks vencen a Vikings en inicio de la semana 1 de la pretemporada de NFL

Redacción Deportes, (EFE).- Los Seattle Seahawks se impusieron 24-13 a los Minnesota Vikings en el arranque de la semana uno de la pretemporada de la NFL.

La ofensiva de Vikings, liderada por Nick Mullens, se fue arriba 0-10 gracias a un gol de campo de 26 yardas de Greg Joseph en el primer cuarto y una anotación por pase a Nick Muse en el segundo.

El equipo dirigido por el entrenador Pete Carroll reaccionó con un envío del experimentado Drew Look hacia Easop Winston a la zona de anotación que los acercó 7-10 antes del descanso.

En la primera ofensiva del tercer cuarto Jason Myers conectó una patada de tres puntos, de 32 yardas, y Seattle empató 10-10.

Los Vikings recuperaron el mando 10-13 gracias a una intercepción de Jaylin Williams que dejó a su ataque a distancia de 34 yardas para un gol de campo que ejecutó Greg Joseph.

La defensiva de Seahawks respondió de inmediato. Provocó un balón suelto que recuperó Griffin Hebert; la ofensiva no desaprovechó la oportunidad y dio la vuelta al marcador 17-13 con envío a las diagonales de Look hacia Jake Bobo.

En el último periodo un pase de anotación del chico de 23 años, Holton Ahlers, a Matt Landers selló la victoria 24-13.

Cade Johnson, receptor de Seahawks, fue llevado al hospital para ser evaluado de un golpe que recibió en cuello y cabeza.

En otro juego Houston Texans superó 9-20 a New England Patriots.

Los Texans usaron a sus tres quarterbacks programados para la temporada. Arrancó el novato de 21 años, Coleridge Stroud, reclutado en primera ronda del Draft 2023. Su respaldo, Davis Mills, lo relevó en el segundo cuarto. Cerró el juego el veterano Case Keenum.

Por los Patriots Bailey Zappe, segundo de Mac Jones, se encargó de la ofensiva en la primera mitad. Lo sustituyeron Trace McSorley y Malik Cunningham en el tercer y último periodo, respectivamente.

El esquinero de origen colombiano, Christian González, inició el partido con New England. Cumplió en las asignaciones que realizó en el primer cuarto. Sumó tres tackleadas y un pase defendido.

González, de 21 años, fue seleccionado este año en la primera ronda del Draft; se perfila para ser titular en su campaña de debut.

Semana uno de la pretemporada de la NFL:

Viernes 11.08: Bengals-Packers, Lions-Giants, Dolphins-Falcons, Buccaneers-Steelers, Browns-Commanders y Cardinals-Broncos.

Sábado 12.08: Bills-Colts, Bears-Titans, Panthers-Jets, Cowboys-Jaguars, Ravens-Eagles y Rams-Chargers.

Domingo 13.08: Saints-Chiefs y Raiders-49ers.