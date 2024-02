Los secretos de la futurista pista-pantalla del All-Star de la NBA

David Villafranca

Nueva York, (EFE).- Las estrellas de la NBA no serán lo único que atraiga las miradas en el All-Star. La liga usará este fin de semana una innovadora y rupturista cancha de vidrio con LED que se convierte en una pantalla gigante. Estadísticas, publicidad, gráficos, efectos… y una ventana quizá a una nueva forma de ver el baloncesto.

El regreso del Este contra el Oeste, el muy esperado concurso de triples entre Stephen Curry y Sabrina Ionescu y el récord de participaciones de LeBron James con 20 son los principales atractivos del All-Star de la NBA que se disputa este fin de semana en Indianápolis (EE.UU.).

Y otro estará a ras de suelo: concretamente en la asombrosa y futurista cancha de vidrio con LED que se convertirá en una especie de pantalla gigante de unos 756 metros cuadrados.

Diseños y cambios de color, repeticiones en vivo, estadísticas, animaciones y otros efectos interactivos son algunas de las cosas que la NBA ha adelantado para este innovador experimento.

“La gente va a ver un espectáculo”.

Así de rotundo se mostró en una entrevista con EFE Christof Babinsky, consejero delegado de la compañía alemana ASB GlassFloor, que ha desarrollado esta innovadora cancha que se podrá ver en el Lucas Oil Stadium, con capacidad para estos eventos de 35.000 personas, durante el partido de los famosos (viernes 16) y en los concursos de mates, triples y el especial “Stephen contra Sabrina” (sábado 17).

“Con los concursos del All-Star tendremos la oportunidad de poner animaciones y de usar la pista a su máximo potencial”, defendió.

Babinsky explicó que la compañía es una empresa familiar, fundada en 1965, que es conocida sobre todo como proveedora de pistas de squash y que su padre empezó a trabajar con la idea de superficies hechas de vidrio.

En 2015 comenzaron a darle vueltas a la posibilidad de incluir LED y vídeo en toda la pista y en 2023 vivieron uno de sus grandes momentos cuando su espectacular cancha se usó en Madrid durante el Mundial femenino sub 19 de baloncesto.

Las imágenes dejaron a muchos con la boca abierta con una cancha que, por ejemplo, cambiaba totalmente su apariencia con los colores de EE.UU. y España en la antesala de la final o que también se modificaba por completo durante la entrega de premios.

No obstante, Babinsky detalló que implementar su pista lleva detrás un largo proceso de argumentación para convencer a las partes involucradas, empezando por las jugadoras y los jugadores.

“¿Fue difícil desde que tuvimos la idea hasta donde estamos ahora? Sí. ¿Pensó la gente que estábamos completamente locos? Sí. ¿Tiene la gente todos estos prejuicios de que el vidrio es brillante, transparente y que se rompe? Sí, los tienen. Nos llevó mucho tiempo convencer a la gente de que esto era una buena idea”, detalló.

El máximo responsable de la empresa, que aseguró que el ‘feedback’ de las jugadoras en el Mundial de Madrid sobre la nueva pista fue “absolutamente excelente”, comentó también con ironía cómo es el proceso habitual cuando un jugador pisa esta cancha por primera vez.

“Es muy divertido, siempre hacen lo mismo. Al principio la miran y son muy escépticos. Ponen un pie en ella. Hacen un par de movimientos con la zapatilla y escuchan el sonido familiar (de una pista de baloncesto) y entonces sus caras de repente se iluminan”, relató.

“Entonces empiezan a correr y se dan cuenta de que es muy parecida a una pista de madera y que la iluminación de la cancha no les irrita”, agregó.

Seguridad por encima de todo

Aunque las posibilidades de esta pista-pantalla abren un nuevo mundo de posibilidades de vídeos, animaciones y publicidad en el baloncesto, Babinsky subrayó que la prioridad de su compañía es la seguridad de los jugadores que compiten en sus canchas de vidrio.

“Creemos que esta pista será un éxito a escala global principalmente debido a sus propiedades de seguridad más allá de las oportunidades comerciales”, dijo.

En este sentido resaltó que esta pista de vidrio reduce los quemazos en la piel habituales cuando un jugador acaba por el suelo en una superficie de parqué.

De hecho, una jugadora francesa del Mundial describió como “mágica” esta pista cuando vio que no se había hecho ninguna herida tras caer al suelo.

Aun así, Babinsky insistió en varias ocasiones en que su pretensión no es reemplazar por completo las canchas tradicionales de parqué sino ofrecer una alternativa más.

Respecto al acuerdo con la NBA para este All-Star, la compañía recibió el encargo hace unos tres meses, instalaron la cancha durante el pasado fin de semana y llevan haciendo pruebas durante todos estos días para asegurarse de que el software funciona sin ningún problema.

La empresa no solo desarrolla la pista sino que también trabaja con los clientes mano a mano en el uso y manejo del software para que la experiencia sea agradable, aporte información útil de los jugadores y lo que sucede en la cancha y que no sea una distracción sin fundamento.

“Tenemos que controlar eso (…) para que un partido de baloncesto no se convierta en un videojuego”, aclaró.

“No puedo decir mucho de lo que se verá en el All-Star. Pero lo que puedo decir es que creo que estamos ayudando a la apariencia de este evento y que esperamos poder elevar la actuación de los jugadores”, cerró.