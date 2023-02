Los Suns, claros triunfadores de un cierre de mercado histórico en la NBA

Miami (EE.UU.), (EFE).- Con la extraordinaria incorporación de Kevin Durant, cerrada este jueves, los Phoenix Suns se convirtieron en los claros triunfadores del mercado de la NBA y en uno de los principales favoritos al anillo.

En las horas restantes de mercado era difícil competir en relevancia con un traspaso de esa magnitud, pero lejos de carecer de interés, la actividad fue constante y equipos como Los Ángeles Clippers, Los Ángeles Lakers, Milwaukee Bucks y Memphis Grizzlies reforzaron sus plantillas.

UN NUEVO ESCENARIO PARA LOS SUNS

Phoenix es el ganador absoluto de este juego del cierre de mercado. Se llevan, de manera inesperada, a Durant, uno de los mejores jugadores de la liga, capaz de revolucionar los equilibrios.

Lo más meritorio es que suman el talento de Durant sin sacrificar ninguna de sus figuras, porque tanto Chris Paul, como Devin Booker y DeAndre Ayton completarán un quinteto de ensueño.

La fecha marcada en rojo en el calendario es ahora el domingo 5 de marzo, el día en el que los Suns, probablemente ya con Durant jugando en buena forma, visiten a los Dallas Mavericks en Dallas.

Y es que la franquicia tejana es la otra gran triunfadora, porque si bien está en duda cómo se compenetrarán en la pista dos estrellas como Kyrie Irving y Luka Doncic, el potencial y las posibilidades del equipo a nivel competitivo han mejorado.

Incluso cuestionando si Spencer Dinwiddie o Dorian Finney-Smith no tenían aún mucho que sumar en los Mavericks, lo cierto es que necesitaban puntos con regularidad, y Kyrie Irving los garantiza.

La apuesta es un ‘win-win’ para Mark Cuban y Nico Harrison, porque el experimento con Irving puede salir bien y poner al equipo a competir en unas finales de conferencia. Pero si sale mal, el base termina contrato este próximo verano, y con no renovarle sería suficiente.

Hay un tercer equipo que no ha necesitado grandes operaciones para convertirse también en ganador del cierre de mercado. Y es que los Bucks ya tenían un equipo perfectamente armado y equilibrado, pero la inclusión de Jade Crowder aporta más profundidad, experiencia y físico.

LOS LAKERS SUELTAN LASTRE

Los Ángeles Lakers han sido uno de los grandes protagonistas. Después del intento frustrado de reclutar a Irving, Rob Pelinka se arremangó y puso el teléfono a funcionar.

La motivación del manager general de los Lakers pasó básicamente por dos ideas, por un lado salir de jugadores con un rendimiento por debajo de lo esperado como Russell Westbrook, Patrick Beverley, Juan Toscano-Anderson o Kendrick Nunn.

Por otro lado, ha buscado reforzar posiciones estratégicas que permitan dar minutos de calidad al descanso de sus hombres importantes. Con la llegada de D’Angelo Russell aseguran un jugador mucho más maduro que el que se marchó en 2017 en la posición de base, además de garantizar un relevo para Anthony Davis con mucho potencial con Mo Bamba.

GOLPE DE REALIDAD EN BROOKLYN

En la lista de perdedores al cierre de mercado hay que incluir inevitablemente a los Nets, no porque la plantilla que queda no dé para competir por retos importantes, sino porque en unos días la identidad del proyecto se ha volatilizado con las salidas de Irving y Durant.

Los Nets pueden llegar a ser competitivos, y Cam Thomas se ha encargado de demostrarlo con tres partidos seguidos por encima de cuarenta puntos, pero la realidad es que ya son otro equipo.

EL INMOBILISMO EN UN DÍA DE LOCOS

Toronto Raptors, Chicago Bulls y Miami Heat tenían nombres importantes con interés de mercado que les hubieran permitido reforzar sus plantillas para aspiraciones mayores. Ninguno de estos equipos fue capaces de cerrar una operación en las últimas horas.

Probablemente sea injusto situar a Miami Heat entre los perdedores del mercado, pero la inactividad en los despachos de Pat Riley y Andy Elisburg sorprende sobre manera. El equipo de Spoelstra necesitaba refuerzos para mantener aspiraciones en postemporada, pero no llegó ni un reserva de garantías para Adebayo, ni un tirador.

Toronto tenía una de las joyas de la corona en la figura de O.G. Anunoby, un jugador que parecía desear toda la liga, y finalmente permanecerá en los Raptors.

Chicago, con una campaña muy discreta y algo decepcionante, tampoco pudo reforzarse para mejorar su momento y llegar a postemporada con alguna garantía.

COMO EN CASA EN NINGÚN SITIO

Es un detalle curioso la cantidad de jugadores que han firmado por equipos en los que ya habían jugado y que algún día tuvieron que abandonar, muchos de ellos, por estar implicados entonces en alguna operación como las de este jueves.

Vuelven a juntar sus caminos D’Angelo Russell y los Lakers, Spencer Dinwiddie y los Nets, Gary Payton II y los Warriors, John Wall y los Rockets, así como Eric Gordon y los Clippers.

Algunos de ellos regresarán para ser cortados en las próximas horas y pasar a la agencia libre.