Los Suns no se detienen y DeRozan supera a James en una noche de suspensiones en la NBA

Redacción deportes, (EFE).- En una jornada en la que fueron pospuestos tres partidos debido a la ausencia de jugadores, bajo el protocolo contra la covid-19, los Phoenix Suns continuaron su gran nivel de juego, DeMar DeRozan demostró que puede vencer al “Rey” LeBron James y los Timberwolves de Minnesota volvieron a sonreír.

Los partidos suspendidos fueron Cleveland Cavaliers ante el Atlanta Hawks, Brooklyn Nets frente a Denver Nuggets y New Orleans Pelicans ante el Philadelphia 76ers.

SUNS 137- Hornets 106

Los Phoenix Suns no ceden ni un paso en su posición de líder de victorias en la NBA y este domingo le pasaron por encima a los Charlotte Hornets, por 137-106, para mantener su supremacía en la liga.

En una ofensiva repartida, en la que nueve de sus jugadores anotaron al menos 11 puntos Devin Booker y Mikal Bridges añadieron 16 puntos cada uno, mientras Deandre Ayton logró un doble-doble de 15 puntos y 15 rebotes para colaborar en el éxito de los Suns.

El veterano base Chris Paul, sumó 14 unidades y nueve asistencias en su labor de este domingo, para los campeones del Oeste de la NBA.

Miles Bridges sacó la cara por los Hornets, al lograr 26 unidades, en un encuentro donde LaMelo Ball terminó con nueve puntos, 10 rebotes y siete asistencias.

BULLS 115-110 LAKERS

LeBron James mostró una vez más su gran potencia en cancha, pero no pudo impedir que Los Angeles Lakers cayeran derrotados ante DeMar DeRozan y Chicago Bulls por 115-110, este domingo en la NBA.

James, estuvo jugando sin la presencia de Anthony Davis, quien estará fuera por varias semanas, encestó 31 puntos, tomó 14 rebotes y repartió seis pases para anotación, en su intento de llevar a los Lakers al triunfo.

El base Russell Westbrook acompañó a James en esta travesía, al lograr 20 puntos, con nueve rebotes y ocho asistencias.

DeMar DeRozan fue el corazón del ataque de uno de los equipos que más fuerte ha sido golpeado por el Covid-19 en esta temporada, anotando 38 puntos, con un balance de 12-24 desde el campo y con 16-17 desde las tiradas libres, además de registrar seis asistencias.

Nikola Vucevic complementó el ataque de los ganadores, con un doble-doble de 19 unidades y 13 rebotes.

TIMBERWOLVES 111- MAVERICKS 105

El pívot dominico-estadounidense Karl-Anthony Towns anotó 21 puntos, tomó siete rebotes y seis asistencias para encabezar la quinta victoria consecutiva de los Minnesota Timberwolves al superar por 111-105 a los Dallas Mavericks.

D’Angelo Russell lo acompañó en el ataque, concluyendo el encuentro con 18 unidades, los cuales respaldó con cuatro canastas desde la distancia de los tres puntos.

Los Mavericks jugaron su cuarto encuentro sin su estrella, el esloveno Luka Doncic. El exjugador del Real Madrid en España, ha estado fuera de juego aquejado por una lesión en su tobillo izquierdo.

Como se ha hecho una costumbre, cuando Doncic ha estado fuera de juego, Tim Hardaway Jr. ha dado un paso al frente para liderar el ataque de los de Dallas, registrando 28 puntos, al lanzar de 10-19 desde el campo, entre ellos cuatro disparos de 13 que realizó desde la línea de tres puntos.

KINGS 121-SPURS 114

Sacramento Kings tuvieron a tres jugadores con más de 20 puntos y de esta manera lograron la victoria por 121-114 sobre los San Antonio Spurs.

Buddy Hield lideró al equipo, al anotar el mayor total de puntos en el encuentro, con 29, siendo respaldado por un doble-doble de Tyrese Haliburton, quien se fue del partido con 27 puntos y 11 asistencias.

Damian Jones, con 23 unidades, fue el tercer arma utilizada por los Kings en su ofensiva.

Dejounte Murray con 25 puntos, nueve asistencias y siete rebotes, y Keldon Johnson con un doble-doble de 16 puntos y 11 rebotes, fueron los principales hombres en el juego por el equipo de San Antonio.

GRIZZLIES 100- TRAIL BLAZERS 105

Damian Lillard fue nuevamente el hombre clave para Portland Trail Blazers, quienes este domingo frenaron en cinco la racha de triunfos de los Memphis Grizzlies, a quienes superaron por 100-105, en la NBA.

Lillard anotó 32 puntos, repartió cinco asistencias y tomó cinco rebotes para liderar el ataque de Portland.

Norman Powell encestó cinco disparos de tres puntos y se acreditó 28 unidades para acompañar al veterano armador en el ataque, por los ganadores.

Los Grizzlies, quienes habían salido por la puerta grande en sus pasados cinco encuentros, no pudieron lograrlo este domingo, a pesar de la gran labor ofensiva de Dillon Brooks, quien concluyó con 37 puntos.

PISTONS 100-HEAT 90

Saddiq Bey anotó 26 puntos para liderar a los Detroit Pistons a una victoria por 100-90 ante los Miami Heat y con ello frenaron en 14 su cadena de derrotas consecutivas.

Bey encestó siete de sus 13 lances de campo, incluyendo tres de los seis disparos que tomó desde la distancia de los tres puntos y nueve de sus 10 tiradas libres para que los Pistons evitaran establecer una nueva marca de derrotas en una temporada.

El veterano base Kyle Lowry, anotó 19 unidades y repartió 10 asistencias, para concluir con un doble-doble, para ser el pilar del ataque del Heat.

Duncan Robinson tuvo un partido para el olvido, al fallar nueve de sus 11 intentos de campo, incluyendo ocho de los 10 que tomó desde la distancia de los tres puntos, para culminar con seis tantos en más de 33 minutos de acción.