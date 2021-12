Los Suns siguen imparables, los Nets se mantienen firmes y los Lakers pierden a LeBron

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Los Phoenix Suns lograron este martes su decimoséptima victoria seguida al imponerse a los poderosos Golden State Warriors en una jornada en la que también destacaron la victoria de Brooklyn Nets en el duelo neoyorquino y la baja de LeBron James por el protocolo del coronavirus.

La estrella de Los Angeles Lakers no jugó en la victoria a domicilio de los suyos frente a los Sacramento Kings (92-117) ya que antes del partido se conoció que había entrado en el protocolo del coronavirus.

Lo más probable es que James se pierda varios encuentros por las reglas de la NBA para la pandemia.

Anthony Davis (25 puntos y 7 rebotes), Russell Westbrook (23 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias) y Malik Monk (22 puntos) unieron fuerzas para suplir a su líder frente a los Kings.

Por otro lado, los Suns derrotaron a los Golden State Warriors (104-96) en el muy esperado duelo entre los dos mejores equipos de la NBA en estos momentos.

Los de Phoenix bordaron su defensa para anular a Stephen Curry, que firmó una decepcionante actuación de 12 puntos (4 de 21 en tiros, 3 de 14 en triples), 3 rebotes y 2 asistencias.

Deandre Ayton (24 puntos y 11 rebotes) y Chris Paul (15 puntos, 11 asistencias y 6 rebotes) fueron los máximos anotadores de unos Suns que perdieron por molestias en los isquiotibiales a su escolta Devin Booker.

Con este triunfo, los Suns comparten con los Warriors el liderazgo en la Conferencia Oeste (18-3), igualan la mejor racha de victorias de la historia de la franquicia, y han conseguido un noviembre perfecto sin conocer la derrota (los últimos que les ganaron fueron los Sacramento Kings el pasado 27 de octubre).

El mexicano Juan Toscano-Anderson logró 2 puntos, un rebote y 2 asistencias en 13 minutos para los Warriors.

Nueva York fue el escenario de otra gran batalla, esta vez entre dos equipos de la misma ciudad: los Brooklyn Nets y los New York Knicks.

La victoria se la anotaron los Nets (112-110), que no obstante tuvieron que sudar hasta el final ya que Evan Fournier tuvo un triple sobre la bocina para darle la victoria a los Knicks.

James Harden (34 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias) y Kevin Durant (27 puntos, 5 rebotes y 9 asistencias) se aliaron para llevarse un partido muy emocionante ante unos Knicks en los que sobresalieron Alec Burks (25 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias) y Julius Randle (24 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias).

Los Nets siguen al frente del Este con 15 victorias y 6 derrotas.

En el resto de encuentros del día, los Portland Trail Blazers se impusieron a los Detroit Pistons (110-92) y los Memphis Grizzlies derrotaron a los Toronto Raptors (91-98).

El español Santi Aldama jugó casi 15 minutos con los Grizzlies en los que consiguió 2 puntos, 4 rebotes y una asistencia.

CONFERENCIA ESTE:

1.- Brooklyn Nets (15-6).

2.- Chicago Bulls (14-8)

3.- Miami Heat (13-8).

4.- Washington Wizards (13-8).

5.- Milwaukee Bucks (13-8).

6.- Charlotte Hornets (13-10).

7.- New York Knicks (11-10).

8.- Cleveland Cavaliers (11-10)

9.- Philadelphia 76ers (11-10).

10.- Atlanta Hawks (11-10).

11.- Boston Celtics (11-10)

12.- Toronto Raptors (9-13).

13.- Indiana Pacers (9-14).

14.- Detroit Pistons (4-17).

15.- Orlando Magic (4-18).

CONFERENCIA OESTE:

1.- Phoenix Suns (18-3).

2.- Golden State Warriors (18-3).

3.- Utah Jazz (14-7).

4.- Dallas Mavericks (10-9).

5.- Memphis Grizzlies (11-10)

6.- Los Angeles Clippers (11-10).

7.- Minnesota Timberwolves (11-10).

8.- Los Angeles Lakers (12-11).

9.- Denver Nuggets (10-10)

10.- Portland Trail Blazers (11-11).

11.- Sacramento Kings (8-14).

12.- San Antonio Spurs (6-13).

13.- Oklahoma City Thunder (6-14).

14.- New Orleans Pelicans (6-17).

15.- Houston Rockets (4-16). EFE

