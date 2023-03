¿Los supercargadores de Tesla solucionarán el problema de infraestructura para los vehículos eléctricos ?

Por Enrique Kogan – Syndicate Auto News Wire

Aproximadamente 116,00 estaciones de carga EV (enchufes) que no son de Tesla existen actualmente en los EE. UU. Menos del 10 por ciento de esos cargadores EV son cargadores rápidos de nivel 3.

La red de Tesla podría duplicar con creces el número de cargadores de nivel 3 para todos los conductores de vehículos eléctricos, pero sólo ofrece un pequeño porcentaje de su red, lo que minimiza el beneficio para los vehículos eléctricos que no son de Tesla.

Los estados rurales se beneficiarían enormemente del acceso total a la red de Tesla.

Tesla confirmó recientemente que abrirá su red a vehículos que no sean de Tesla para fines de 2024, pero su contribución brindará un beneficio mínimo a la mayoría de los conductores de vehículos eléctricos.

El estudio más reciente del sitio iSeeCars, confirmó que la red de Tesla podría, potencialmente, más que duplicar la cantidad de cargadores rápidos de nivel 3 disponibles para operadores de vehículos eléctricos que no sean de Tesla.

Sin embargo, Tesla solo comprometerá 3500 de sus más de 17 000 cargadores rápidos, o alrededor del 20 por ciento de su red total de Nivel 3, lo que limita el acceso para la mayoría de los propietarios de vehículos eléctricos.

El estudio también enumera los estados con más y menos cargadores EV per cápita, e identifica qué estados se beneficiarían más si Tesla abriera toda su red Supercharger a vehículos que no sean de Tesla.

Estados con la mayoría y la menor cantidad de cargadores de vehículos eléctricos* (por millón de personas) a partir de 2022



Mayoría de Cargadores para vehículos eléctricos

Menos cargadores para vehículos eléctricos

Posición

Estado

Cargadores totales (por millón de personas)

Cargadores totales

Estado

Cargadores totales (por millón de personas)

Cargadores totales

1

Vermont

998

646

Mississippi

38

111

2

California

945

36,897

Louisiana

63

287

3

Massachusetts

782

5,458

South Dakota

73

66

4

Colorado

664

3,876

Kentucky

94

423

5

Rhode Island

633

692

Indiana

99

675

6

Hawaii

618

890

West Virginia

108

191

7

Maryland

575

3,547

Alabama

108

549

8

Washington

492

3,828

Montana

111

125

9

Utah

466

1,574

Wisconsin

131

773

10

Oregon

461

1954

Arkansas

132

402

Promedio nacional

349

116,200



*Excluye cargadores de la red Tesla

¿Puede ayudar la red de supercargadores de Tesla? Sí, pero no lo hará

Distribución de cargadores rápidos para vehículos eléctricos por red a partir del 2022

Network

Cargadores Rápidos Porcentaje de Nacional

Cargador rápido Compartir con/en la red

Cantidad de Cargadores rápidos

Cantidad Total de cargadores

Tesla

60.0%

57.6%

17,248

29,960

Todos los demás

40.0%

9.9%

11,479

116,200

Nacional

19.7%

28,727

146,160