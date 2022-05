Los Tigres del Norte como “voceros del pueblo” buscan aportar al cambio

Ciudad de México, (EFE).- Asumiendo el papel de “voceros del pueblo”, Los Tigres del Norte siguen comprometidos con visibilizar los problemas de los mexicanos para aportar al cambio. “Siempre hemos cantado lo que el pueblo no le puede decir a un político o a una persona influyente”, cuenta en entrevista con Efe su bajista Hernán Hernández.

“Desde hace muchos años que empezamos a cantar para los migrantes, el público siempre nos ha tomado como sus voceros (…) Después de tanto tiempo de esta representación que nos han puesto, creemos que podemos seguir cantando estos temas porque hoy hay más problemas”, ahonda Hernán, el hermano de la agrupación con el icónico cabello bicolor.

Si bien Los Tigres del Norte son intérpretes y no compositores de los temas que popularizan, siempre han hecho un minucioso trabajo con sus compositores de cabecera para cantar las canciones que representan sus preocupaciones con respecto al mundo.

La migración es uno de los temas más recurrentes al haber vivido en carne propia el ser inmigrantes en Estados Unidos.

“Pero también está el tema de los homicidios de mujeres, de los niños abandonados, muchas cosas que pasan en nuestro país y vamos a seguir buscando temas a los que podamos aportar algo para ayudar”, completa el también cantante.

NOSTALGIA Y REGRESO

Los hermanos Hernández se encuentran en México para dar tres conciertos en el Auditorio Nacional de la capital a partir de este viernes.

Además, presentan la versión completa del EP “La reunión” con una edición Deluxe de 12 canciones, con la que muestran su madurez musical y la evolución que han vivido después de más de medio siglo de carrera.

“Antes grabábamos muy aprisa en uno o dos días, ahora pensábamos bien en cómo conectarnos con los arreglos, en la interpretación de las canciones, veíamos de qué manera sonaba más bonito, con cosas así fuimos mejorando y son parte del aprendizaje, aprendimos a valorar nuestro trabajo”, asegura Jorge Hernández, la voz y el acordeón de la agrupación.

El concepto del disco se creó desde la añoranza que la pandemia generó en ellos de volver a verse y si bien la primera reunión que vivieron con emoción fue entre ellos, aseguran que tener la oportunidad de reencontrarse con su público es lo que ahora más quieren.

“Es un disco con mucho sentimiento y nostalgia porque extrañábamos estar en los escenarios y encontrarnos con nuestra gente por eso se llama “La reunión”, es la reunión con nuestra gente, y logramos llevar los temas con mucha reflexión familiar”, relata Luis Hernández, el menor de once hermanos.

A esta edición “Deluxe” del material, se suman canciones como “La carta”, “Mal negocio” o “Me falta un pecado”, la canción “más atrevida”, que han acompañado con un vídeo con el que esperan puedan acercarse más al público juvenil.

“Queremos llegar a ese mercado y seguir conquistando y sabemos que ellos están enfocados a las plataformas digitales y ahí llegaremos con este tema que es un poco atrevido”, comenta Luis.

Y aunque siguen valorando las cartas escritas en papel y enviadas a la antigua y sus discos siguen siendo materiales, la banda se ha esforzado por adaptarse a la tecnología y las formas actuales de distribuir su música a partir de sencillos.

IDENTIDAD Y RUMBO

Los Tigres del Norte han marcado generaciones completas y, con su música, han redefinido el sentimentalismo, la diversión y los valores de los mexicanos.

“Ser mexicano significa mucho, nosotros precisamente queremos dejar ese legado en nuestras canciones, mostrar que ser mexicano significa color, amistad, buena vibra, cariño”, asevera Luis.

“Tenemos más historia y más cultura que Estados Unidos, queremos representar dignamente a México en nuestras canciones”, agrega.

Jorge asegura que ha sido un honor mantenerse en el gusto del público por tantos años y actualmente siguen trabajando en su bioserie, de la que no quieren dar detalles.

Sobre el documental de su historia y legado que trabajaron junto al cineasta Olallo Rubio en 2016 aseguran que seguirá sin ver la luz por un problema en su contenido, pero que no descartan la posibilidad de modificarlo.

“Nosotros no estuvimos de acuerdo en varias cosas que estaban plasmadas, no tenemos pensado sacar ese documental así como estaba, hay que hacer una renovación”, explicó Jorge.