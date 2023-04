Los Timberwolves suspenden a Rudy Gobert para el ‘play-in’ contra los Lakers

Chicago (EE.UU.), (EFE).- Los Minnesota Timberwolves sancionaron con un partido de suspensión al francés Rudy Gobert por dar un puñetazo a un compañero en el partido del pasado domingo contra los New Orleans Pelicans, por lo que el pívot se perderá la cita del ‘play-in’ contra Los Ángeles Lakers.

Gobert fue sancionado por su equipo por dar un puñetazo a su compañero Kyle Anderson en la primera mitad del encuentro ganado el domingo contra los Pelicans.

El francés fue llevado inmediatamente a los vestuarios por su cuerpo técnico y no regresó a competir en ese partido.

Los Wolves no podrán contar con uno de los mejores pívots de la NBA en el duelo con los Lakers, cuyo ganador accederá a la primera ronda de los ‘playoffs’.

De perder ante los Lakers, los Wolves jugarán contra el ganador de la llave entre Oklahoma City Thunder y Pelicans, en un partido en el que Gobert volverá a disposición.