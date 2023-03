Los trapecistas de México y las cintas de Uzbekistán ganan el Elefante de Oro

Girona, (EFE).- The Flying Caballero, el número de trapecistas de México, y la pareja de cintas aéreas Duo Disar de Uzbekistán se han proclamado ganadores del premio principal, el Elefante de Oro, del Festival Internacional de Circo de Girona.

El certamen, celebrado del 2 al 7 de marzo, batió el récord de países participantes, con una veintena de atracciones inéditas dentro de la pista de un circo de Europa occidental, con un total de 26.

El festival congregó a más de 29.000 espectadores que disfrutaron de un variado número de disciplinas, desde volteo o patines acrobáticos a doble rueda de la muerte, círculos y cintas aéreas, diábolo, comicidad, mano a mano o magia.

Así, tras superar las restricciones de los últimos años, la cita ha superado en 2.000 entradas el aforo vendido el año pasado.

Además del primer premio, el grupo de trapecistas mexicanos The Flying Caballero ha batido un récord mundial durante su presencia en Girona, ya que el pasado sábado, por primera vez en la historia, tres de ellos hicieron el cuádruple salto mortal durante el mismo espectáculo.

La gala final de este martes reunía a los artistas que han destacado a lo largo del festival, algunos también galardonados con premios como los Elefante de Plata, que han recaído en “Vertex” de Israel, The Acrobatic Troupe of Dezhou de China) yMat&Mym de Canadá.

Los Elefante de Bronce han sido para The Flyers Valencia de Colombia, Argendance Company de Argentina y para los Hermanos Rodríguez de El Salvador.

Los premios del Público y de la Crítica han distinguido respectivamente a The Flyers Valencia con su número de doble rueda de la muerte y al Duo Disar, que además ha conquistado el máximo galardón.

El premio de la Imagen ha sido para Sabrina Aganier (Canadá) por un número de círculo aéreo.