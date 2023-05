Los Van Van arrancan en Nueva York su gira por Estados Unidos, sin incluir Miami

Nueva York, (EFE).- El grupo Los Van Van, un referente en la música cubana, regresa este viernes a Nueva York en el inicio de su gira por Estados Unidos con su repertorio de 50 años en los escenarios, aunque también adelantarán un tema de su próximo álbum “De modo Van Van”, que saldrá al mercado el próximo verano.

“Muchas veces es complicado elegir el repertorio con el que crees complacerás al público. Hay temas como el popurrí de los 70 que es como un himno y hay que tocarlo obligado en todos los conciertos. Haremos un recorrido desde los inicios de Van Van en esa década hasta lo reciente, comentó a EFE su director Samuel Formell sobre ese concierto del 26 de mayo que darán en el Lehman Center for the Performing Arts en El Bronx, referencia de la música latina en Nueva York.

Entre los temas que el público siempre espera están los éxitos “Sandunguera” o “Te pone la cabeza mala”, compuestos por su padre y fundador del grupo, el bajista Juan Formell (1942-2014), que escribió muchos temas para el grupo así como para películas, y cuyo legado continúan sus hijos Samuel (timbalero), el bajista Juan Carlos y su hija, la cantante Vanessa Formell.

En el equipaje también traen en esta gira -que ya tuvo una parada en México- su nuevo tema “Tu tiempo pasó” para presentar al público bailador lo último que están haciendo, comentó Samuel en entrevista telefónica desde Cuba.

Los miembros originales de la banda – Juan Formell , César “Pupy” Pedroso (piano, compositor) y José Luis “Changuito” Quintana (batería y timbales), fueron formados en conservatorios de música. Llamaron a su grupo Los Van Van (que literalmente significa “ellos van”) por la moda de los “gogós”, y fueron pioneros en el “songo”, un híbrido de son cubano y música gogó que ahora se puede encontrar en el jazz latino

También desarrollaron el estilo que se conoce como Timba, que fue adaptado por otras bandas en los años 90.

“De modo Van Van”, con 11 temas y que será el disco 43 del grupo, incluye composiciones de Samuel, de sus cantantes Robertón y Lele, así como otros inéditos de Juan Foremll y composiciones suyas de los inicios del grupo con nuevos arreglos.

Tras Nueva York, el “tren de la música cubana” o “los Rolling Stones de la música cubana”, como se les conoce, continuarán el sábado y domingo a los carnavales de San Francisco y San Diego en California, para luego hacer 12 conciertos en Europa, regresar a EE.UU y en agosto presentarse en Japón. “Es agotador pero lo bueno es la respuesta del público”, afirmó.

LA CANCELACIÓN DEL SHOW DE MIAMI

Una presentación previa que tenían en Miami el 19 de mayo fue cancelada, y según Formell lo hicieron porque no se les habían entregado a tiempo las cuatro visas que faltaban para tres músicos y un cantante, lo que finalmente ocurrió el pasado fin de semana,.

“Le dije a Ernesto Lago (productor) que no me podía arriesgar (a mantener en agenda un concierto) faltando esas visas. Los que cancelamos fuimos nosotros y no ellos por un problema de visado”, aseguró.

El músico respondió así a las afirmaciones del concejal de Miami Beach, Alex Fernández, hijo de exiliados cubanos, quien sostiene que el concierto de la banda fue cancelado luego de él lo pidiera a los organizadores, al alegar que el grupo ha usado por décadas su popularidad “para promover la tiranía cubana y su violación de los derechos humanos básicos”.

Formell agregó incluso que ese concierto no estaba incluido en un primer momento en la lista de conciertos por los que habían pedido el visado para viajar a EE.UU, que eran sólo Nueva York y California. Similares problemas de visado ya habían obligado a la Orquesta Aragón y a los mismos Van Van a posponer sus presentaciones en el Lehman Center, previstas inicialmente para el 8 y el 29 de abril, respectivamente.