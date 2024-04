Los votantes estadounidenses elegirán entre los candidatos más odiados de la historia

Washington, (EFE).- Casi nunca antes en la historia reciente de Estados Unidos, los dos candidatos presidenciales, el actual mandatario demócrata Joe Biden y el expresidente republicano Donald Trump, habían despertado tanto rechazo en los votantes, que en una parte importante votarán por “el mal menor” y siguen engrosando la lista de indecisos.

Según una encuesta publicada por el diario The Wall Street Journal (WSJ), una mayoría de los votantes considera que ninguno de los candidatos tiene la capacidad mental o forma para ser presidentes. En el caso de Trump (77 años), el 48 % consideran que sí puede ejercer al nivel mental que se requiere, mientras que solo el 28 % opinan lo mismo de Biden (81 años).

El mismo sondeo revela que el 59 % tiene una opinión desfavorable de Biden, frente al 52 % de Trump.

Según la media de encuestas realizada por el portal especializado FiveThirtyEight con datos desde 1980, la opinión desfavorable hacia los candidatos de este año electoral es solo comparable a la de 2016, cuando se enfrentaron la demócrata Hillary Clinton con Trump.

Este año, Biden acumula 15 puntos de sentimiento negativo sobre la valoración positiva en la media de los sondeos, mientras que la diferencia en el caso de Trump es de 10 puntos de más opiniones desfavorables que favorables.

No obstante, Trump parece operar en su zona de confort pues, además de ser un presidente (2017-2021) que no superó el 50 % de popularidad en los sondeos de Gallup (algo que tampoco ha conseguido Biden) y haber polarizado a los estadounidenses, está acostumbrado a hacer campaña con el rechazo garantizado de una gran parte del electorado estadounidense.

Algunas casas de encuestas, conocedoras del descontento con que llegarán los votantes estadounidenses este año, miden también con cuánto ahínco los estadounidense se oponen a los candidatos.

Según la encuesta de finales de marzo de YouGov, el 48 % de los que rechazan a Trump lo hacen con “con fuerza”, mientras que en el caso de Biden el porcentaje es del 45 %.

Conocer el número de “haters” o detractores de los candidatos es clave para saber hasta qué punto podrán convencer a los indecisos, algo que decidirá quién será el presidente de los Estados Unidos hasta 2029.

Ventaja de Trump en los estados bisagra

Según la encuesta de este miércoles del WSJ, Trump tiene ventaja en seis de siete estados considerados clave para ganar en el sistema de colegio electoral con el que se elige al jefe del Ejecutivo en Estados Unidos, con lo que si esos porcentajes se mantuviera sería presidente por segunda vez.

Trump supera en intención de voto a Biden en Arizona, Míchigan, Nevada, Carolina del Norte y Pensilvania, tiene una ventaja dentro del margen de error en Georgia y está técnicamente empatado en Wisconsin.

“No. No está perdiendo. Se está recuperando o empatado. Cuando la gente empiece a enfocarse (en las elecciones) y vean las dos opciones, es obvio que Joe ganará esta elección”, aseguró la primera dama, Jill Biden, en el programa matinal de CBS.

El gran lastre para la popularidad de Biden, según el sondeo del conservador WSJ, es la inmigración y la economía, dos temas en los que parece estar mejor posicionado Trump, quien ha prometido deportaciones masivas y prácticamente cerrar el comercio con China con aranceles del 60 %.

Algunos de los estados clave en los que Biden no consigue remontar han mostrado su rechazo al presidente en el proceso de primarias, con un porcentaje de demócratas mostrando el descontento con su candidato natural en un 13 % en Michigan o un 8 % este martes en Wisconsin.

El rechazo al apoyo estadounidense a Israel en la ofensiva sobre Gaza también ha jugado un papel clave en la debilidad que muestra Biden en este año electoral, que los expertos consideran que se decidirá por los votos de los indecisos.

Si Biden perdiera en noviembre sería el primer presidente que no logra su reelección con la economía creciendo y alejándose de la recesión.