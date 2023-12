Lozano asegura que México tiene tiempo para ganar su “difícil” grupo en la Copa América

Redacción Deportes, (EFE).- Jaime Lozano, seleccionador de México, aseguró que su equipo tiene tiempo para prepararse y ganar su “difícil” grupo en la Copa América 2024 que compartirá con Ecuador, Venezuela y Jamaica.

“Son tres selecciones que pasan por un buen momento. Lo que me gusta es que para esta Copa América tienes tiempo para prepararte, para llegar lo mejor posible y creo que podremos sacar alguna ventaja de eso”, explicó en la transmisión del sorteo de la competición celebrado en Miami.

La Copa América del próximo año se disputará del 20 de junio al 14 de julio en Estados Unidos, país al que el torneo de la Conmebol le servirá de ensayo para el Mundial que organizará en 2026 junto a México y Canadá.

Los mexicanos integrarán el grupo B, uno de los más parejos.

Los norteamericanos salen como uno de los favoritos al ser los campeones de la Copa Oro pasada, pero no la tendrán fácil ante Ecuador y Venezuela, selecciones sudamericanas que nunca han ganado la Copa América, y una Jamaica que le arrebató a Canadá, una de las mejores selecciones de la Concacaf, el boleto directo a la competición al eliminarla en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la confederación.

“Será importante aprovechar enfrentarse con este tipo de equipos desde el principio. En nuestro grupo no veo un solo rival fácil, es difícil predecir a los dos equipos que van avanzar. Para los futbolistas es importante enfrentar a estos rivales tan rápido para que desde el principio estén alertas”, añadió Lozano.

La edición de 2024 representará el regreso de México a la competición norteamericana, en la que su mejor resultado fueron dos subcampeonatos. Sin embargo en su última participación, en 2016, se despidió con un 7-0 ante Chile en los cuartos de final.

El presente de México no es positivo ya que en el Mundial pasado, el de Catar 2022, terminó con una racha de siete mundiales en fila clasificándose a la segunda ronda y sufrió en noviembre pasado para vencer a Honduras en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf y obtener el boleto a la Copa América.

“Ecuador y Venezuela son selecciones que están en los primeros cinco lugares de las eliminatorias mundialistas sudamericanas, algo que no es nada fácil. Ambos son grandes equipos que juegan bien, que físicamente son demandantes y expresan un buen fútbol. Hay que estar listos y prepararse de la mejor manera”, sentenció Lozano.