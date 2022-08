Lucero y Mijares aprovechan su condición de expareja en nuevo espectáculo

Miami, (EFE).- Lucero y Mijares, una de las parejas artísticas más populares de México, aprovechan el conocimiento mutuo que les da el haber sido matrimonio durante años en su nuevo espectáculo, “Hasta que se nos hizo”, que llevarán por Estados Unidos durante los próximos meses.

Los dos artistas mexicanos señalaron en entrevista con Efe que el haber estado casados les permite contar, sin duda, con una gran confianza de cara a las actuaciones de esta gira por EE.UU., que comenzará en la ciudad de Miami el próximo 24 de agosto.

“Es un ‘show’ con una muy buena dinámica, compartida obviamente, no un ‘biconcierto’ sino un espectáculo en el que yo canto canciones de Lucerito y ella mías, además de juntos”, destacó José Manuel Mijares, de 64 años, uno de miembros de la ya solamente pareja artística, tras su divorcio en marzo de 2011.

“El movimiento escénico es bastante bueno y las luces en las pantallas son un espectáculo interesante”, dijo el artista, para quien en los conciertos que ya han ofrecido se ha podido comprobar “la soltura y la espontaneidad” de cantar juntos.

NUEVOS SONIDOS RESPETANDO LA ESENCIA DE LAS CANCIONES

“No es un espectáculo tieso o que te pueda llegar a aburrir, porque hay bastante movimiento en escena, obviamente basado en las canciones de tantos años”, dijo Mijares sobre un concierto que dura cerca de 2,30 horas.

Respecto a cambios introducidos en relación a sus interpretaciones de hace años, dijo que sí los hay para “refrescar los arreglos de canciones que obviamente son de hace mucho tiempo”.

“Por eso los sonidos son un poquito más nuevos, pero siempre respetando la esencia de la canción”, sostuvo, para asegurar que “luego te quieres pasar mucho y la gente no las reconoce”.

La gira estadounidense de “Hasta que se nos hizo” incluye, además de Miami, actuaciones en las ciudades de Atlanta (25 de agosto), Los Ángeles (13 de octubre), Las Vegas (14 de octubre) y otras previstas para Chicago y Nueva York todavía con fechas por confirmar.

De vuelta sobre su condición de expareja y cómo esto les afecta en el escenario, Mijares aseguró que siempre se han llevado bien, casados o no, tras recordar que “nunca hubo gritos ni sombrerazos”.

“Somos vecinos y siempre nos hemos llevado muy bien, de elevador a elevador son 30 metros, es la verdad”, subrayó Mijares.

Lucero Hogaza, conocida artísticamente como Lucero, indicó, por su parte, que hay planes para llevar el espectáculo a más ciudades de EE.UU., aunque no especificó cuáles ni dio fechas.

“Esperamos que haya muchas ciudades que lo puedan disfrutar”, adelantó la popular “Novia de América”.

“Es un ‘show’ que nosotros disfrutamos en el escenario y ellos -el público- en sus asientos, porque hay muchas canciones conocidas”, dijo Lucero a Efe.

“El haber sido esposos le da un plus especial. La gente tiene la duda de si van a volver, que si vamos a pelear, si discutimos”, sostuvo la también actriz y presentadora.

Todo eso le da “una magia y un encanto distinto a lo de probablemente otras duplas, pero lo disfrutamos al máximo porque más allá de todo es una unión en el escenario, un respeto musical”, dijo, tras reconocer que se admiran y quieren “de toda la vida, más allá de haber sido esposos o no”.

Aseguró Lucero, en referencia a las diferencias musicales de la pareja artística, que es importante “respetar la esencia en ciertos toques”, y señaló que “ojalá dure mucho tiempo” la relación artística con Mijares.

En cualquier caso, esta relación se prolongará “hasta que el público quiera”.

La mediática pareja artística se casó en enero de 1997 en la capital mexicana, evento que fue seguido por millones de telespectadores.

Los cantantes anunciaron en marzo de 2011 su separación como el “final de una historia” que dejó como saldo “dos hijos maravillosos y una lista hermosa de acontecimientos” que vivieron juntos.