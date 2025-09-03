Luigi Mangione podría haber inspirado al asesino de la sede de la NFL, según la Fiscalía

Nueva York, (EFE).- El joven Luigi Mangione, acusado de asesinar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare en diciembre, podría haber inspirado al tirador que el mes pasado acabó con la vida de cuatro personas en las inmediaciones de la sede de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en Nueva York.

“Casi de inmediato, miembros del público que simpatizaban con el acusado (Mangione) promocionaron las acciones de Tamura (autor del tiroteo de julio) como una loable continuación de la filosofía del acusado”, apuntaron fiscales federales en un documento judicial presentado en las últimas horas en un tribunal de Nueva York.

La Fiscalía ejemplificó la influencia de Mangione con el caso de Shane Tamura que, bajo el pretexto de haber sufrido una encefalopatía traumática crónica (ETC) por golpes en la cabeza tras jugar a fútbol americano durante su juventud, se propuso sembrar el pánico en las oficinas de la NFL.

La Fiscalía, que ha pedido para Mangione la pena de muerte por -entre otras razones- representar un peligro constante dada su supuesta gran influencia, aseguró en el nuevo documento que el joven “esperaba normalizar el uso de la violencia para lograr objetivos ideológicos o políticos”.

“Desde el asesinato, ciertos sectores de la población, que se identifican abiertamente como acólitos del acusado, han comenzado a considerar cada vez más la violencia como una opción aceptable sustitutiva, e incluso necesaria, de la razón”, continúa la Fiscalía.

Mangione, que se ha declarado inocente, está acusado por la vía federal de disparar al director ejecutivo Brian Thompson varias veces con una pistola equipada con silenciador, fruto de una animadversión hacia el negocio y la forma de proceder con sus pacientes por parte de las aseguradoras médicas estadounidenses.